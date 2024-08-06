Налоговая служба: о какой ставке уплачивать НДС на упрощенной системе налогообложения в 2025 году

С нового года плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, ожидают изменения, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость.
Согласно положений закона № 176-ФЗ с 1 января плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения становятся плательщиками НДС. Это следует из статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации в обновленной редакции.
Законодательством предусмотрено, что освобождение от обязанностей по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость предусмотрена для налогоплательщиков:
- доходы, которых, за предшествующий налоговый период не превышают в совокупности 60 миллионов рублей;
- вновь созданных организаций и ИП, перешедших на «упрощенку» сразу после создания.
При расчете лимита, дающего право на освобождение от НДС, не учитываются доходы в виде положительной курсовой разницы, а также доходы в виде субсидий, полученных при безвозмездной передаче имущества в государственную или муниципальную собственность.
Если лимит в 60 миллионов превышен, то предоставляется право выбора ставки НДС:
- 5 % — если сумма доходов за предшествующий календарный год не превысила в совокупности 250 миллионов рублей
- 7 % — если сумма дохода за предшествующий календарный год не превысила в совокупности 450 миллионов рублей.
- 20 (10) % — по выбору налогоплательщика.
Выбор пониженных ставок – это право налогоплательщика, применяющего УСН, в связи с чем он может применять как пониженные ставки, так и общеустановленные — 20% (10%) в зависимости от вида операций.
Уведомлять налоговый орган о переходе на применение ставки НДС 5% или 7% не нужно.
По общим правилам плательщики УСН, став плательщиками НДС, обязаны вести книгу продаж на основании выписанных счетов-фактур. Если налогоплательщик выбрал общеустановленную ставку НДС в размере 20 %, он имеет право воспользоваться налоговыми вычетами. У организаций и предпринимателей, применяющих ставки 5% и 7%, отсутствует право на вычет по НДС по приобретенным товарам, работам, услугам. Если плательщик переходит с общей системы налогообложения на УСН и начинает применять ставки 5% и 7%, то следует восстановить НДС, ранее принятый к вычету.
Выбор ставки НДС индивидуален для каждого налогоплательщика, который рекомендуется сделать с учетом:
— соотношения размера вычета по НДС и исчисленного налога;
— вида реализуемых товаров (предметы первой необходимости и социального значения — 10% или стройматериалы по ставке 20%);
— объекта УСН («Доходы» или «Доходы минус расходы»).
Следует отметить, что налогоплательщики обязаны применять налоговую ставку 5% или 7% в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов, начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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