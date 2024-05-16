Налоговая служба: о своей задолженности можно узнать через электронную почту или СМС-информирование

Каждый налогоплательщик может получить услугу по бесплатному информированию о задолженности из сообщений, полученных по адресу электронной почты или через СМС на мобильный телефон.

Налоговой службой создан интерактивный сервис «Информирование о задолженности» , который позволяет в оперативном режиме узнать о налоговом долге. После заполнения специальной формы согласия, компания или частное лицо сможет получать электронную рассылку уведомлений о задолженности. Информировать о долге налоговая служба будет не чаще одного раза в квартал.

Форма и формат согласия утверждены приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1135@ .

Для граждан удобнее всего направить согласие в электронном виде — через « Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц » ФНС России. Для того, чтобы представить согласие, нужно войти во вкладку «Прочие ситуации», а затем выбрать функцию «Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».

Также согласие можно представить на бумажном носителе непосредственно в налоговой службе, а также направить по почте заказным письмом.

Учитывая большое количество фишинговых рассылок, с помощью которых мошенники используют персональные данные, рекомендуется скачивать бланки только на официальном сайте ФНС России.

Организации также могут подать согласие через оператора ЭДО, через личный кабинет юридического лица на сайте ФНС или лично. Независимо от того, в какой форме подается согласие, оно должно быть подписано уполномоченным лицом: директором либо представителем по доверенности. Электронное согласие подписывается УКЭП.

Срок направления согласия не ограничен. Ежегодно подавать его не нужно. Повторно подать согласие потребуется, если изменились телефонный номер или адрес электронной почты.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе