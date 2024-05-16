Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Налоговая служба: о своей задолженности можно узнать через электронную почту или СМС-информирование
актуально в республике
Налоговая служба: о своей задолженности можно узнать через электронную почту или СМС-информирование

Налоговая служба: о своей задолженности можно узнать через электронную почту или СМС-информирование

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 16.05.2024

Каждый налогоплательщик может получить услугу по бесплатному информированию о задолженности из сообщений, полученных по адресу электронной почты или через СМС на мобильный телефон.

Налоговой службой создан интерактивный сервис «Информирование о задолженности», который позволяет в оперативном режиме узнать о налоговом долге. После заполнения специальной формы согласия, компания или частное лицо сможет получать электронную рассылку уведомлений о задолженности. Информировать о долге налоговая служба будет не чаще одного раза в квартал.

Форма и формат согласия утверждены приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1135@.

Для граждан удобнее всего направить согласие в электронном виде — через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» ФНС России. Для того, чтобы представить согласие, нужно войти во вкладку  «Прочие ситуации», а затем  выбрать функцию «Согласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».

Узнайте больше:  Эксперты озвучили причину отмены льготной ипотеки с 1 июля

Также согласие можно представить на бумажном носителе непосредственно в налоговой службе, а также направить по почте заказным письмом.

Учитывая большое количество фишинговых рассылок, с помощью которых мошенники используют персональные данные, рекомендуется скачивать бланки только на официальном сайте ФНС России.

Организации также могут подать согласие через оператора ЭДО, через личный кабинет юридического лица на сайте ФНС или лично. Независимо от того, в какой форме подается согласие, оно должно быть подписано уполномоченным лицом: директором либо представителем по доверенности. Электронное согласие подписывается УКЭП.

Срок направления согласия не ограничен. Ежегодно подавать его не нужно. Повторно подать согласие потребуется, если изменились телефонный номер или адрес электронной почты.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: налоги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
налоги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.