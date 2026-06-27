Налоговая служба: отсутствие деятельности — не повод для освобождения от уплаты страховых взносов

С 2026 года страховые взносы за руководителей коммерческих организаций исчисляются исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), независимо от их фактической зарплаты. Это изменение, внесённое Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ , направлено на обеспечение социальных гарантий для единоличных исполнительных органов (т.е. лиц, действующих от имени компании без доверенности).

Таким образом, даже если коммерческая организация фактически не ведет деятельность, она обязана подавать в налоговый орган ненулевой расчет по страховым взносам ( форма КНД 1151111 ). Начисления по страховым взносам должны быть согласованы между несколькими формами отчетности: они должны ежемесячно отражаться в персонифицированных сведениях ( форма КНД 1151162 ). Срок сдачи отчетности – не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Нормами статей 421 , 422 Налогового кодекса Российской Федерации не предусмотрены исключения при определении базы для исчисления страховых взносов в отношении руководителей коммерческих организаций, которые в период исполнения своих полномочий не осуществляли трудовые функции, а организации, в частности, не вели финансово-хозяйственную деятельность. Иными словами, отсутствие выручки, хозяйственной деятельности, начисленной зарплаты директору не освобождает организацию от формирования базы по страховым взносам.

Для расчета применяется федеральный МРОТ , который в 2026 году установлен на уровне 27 093 рублей. Именно эта сумма становится отправной точкой для расчета страховых взносов за руководителя. Если же заработная плата директора превышает МРОТ, расчет ведется по фактическим начислениям. Таким образом, минимальный размер ежемесячных страховых взносов (при отсутствии у организации льгот) составляет 8 127,90 рублей в месяц (27 093 × 30%).

Ключевые особенности исчисления взносов для руководителей:

Статус договора: наличие или отсутствие заключенного трудового договора значения не имеет.

Совмещение должностей: если один человек занимает руководящие должности в нескольких компаниях, каждая из них обязана применять к нему минимальную базу для расчета взносов.

Несколько руководителей: при наличии в уставе нескольких единоличных исполнительных органов, взносы уплачиваются за каждого из них отдельно.

Ликвидация компании: в период ликвидации компании ликвидатор приравнивается к единоличному исполнительному органу. На него также распространяются новые правила расчета взносов, пропорционально дням его работы.

Если руководитель занимал должность неполный месяц (например, был назначен или уволен в середине месяца), минимальная база для расчета взносов будет определяться пропорционально количеству календарных дней исполнения им своих полномочий. Снижение базы за счет отпуска без сохранения заработной платы, больничного листа, командировки или периода отсутствия деятельности компании не допускается. Взносы должны быть уплачены в полном объеме.

Если руководитель проходит военную службу по мобилизации или контракту или является членом добровольческого формирования, предусмотренного Законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», то взносы не уплачиваются. Также взносы не уплачиваются , если компания применяет автоматизированную упрощенную систему налогообложения или является некоммерческой (НКО, СНТ, ТСН и т.д.).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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