Налоговая служба: перечислять единый налоговый платеж необходимо по обновленным реквизитам

В связи с изменением юридического адреса уполномоченного налогового органа получателя средств – Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом с 5 декабря 2025 года изменился реквизит платежного документа «КПП получателя», подлежащий указанию при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами (с 770801001 на 770701001).

До 12.12.2025 предусмотрен переходный период, когда будет проводится перекодировка КПП получателя.

В связи с этим указание старого КПП в переходный период не повлияет на зачисление денежных средств в бюджет и денежные средства будут учтены в обязательствах налогоплательщика.

Уточним, что при заполнении платежных документов на уплату налогов необходимо указывать следующие реквизиты получателя доходов:

поле (13) Наименование банка получателя средств – ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула,

поле (14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) – 017003983,

поле (15) номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 40102810445370000059,

поле (16) Получатель — Казначейство России (ФНС России),

поле (17) Номер казначейского счета – 03100643000000018500

поле (61) ИНН получателя — 7727406020,

поле (103) КПП получателя – 770701001,

Подробнее с информацией о реквизитах платежного документа можно ознакомится на соответствующей промостранице на официальном Интернет-сайте ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 4