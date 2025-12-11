Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Налоги в Крыму | Налоговая служба: перечислять единый налоговый платеж необходимо по обновленным реквизитам
Новости Республики

Налоговая служба: перечислять единый налоговый платеж необходимо по обновленным реквизитам

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 15:30 11.12.2025

В связи с изменением юридического адреса уполномоченного налогового органа получателя средств – Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом с 5 декабря 2025 года изменился реквизит платежного документа «КПП получателя», подлежащий указанию при перечислении платежей, администрируемых налоговыми органами (с 770801001 на 770701001).

До 12.12.2025 предусмотрен переходный период, когда будет проводится перекодировка КПП получателя.

В связи с этим указание старого КПП в переходный период не повлияет на зачисление денежных средств в бюджет и  денежные средства будут учтены в обязательствах налогоплательщика.

Уточним, что при заполнении платежных документов на уплату налогов необходимо указывать следующие реквизиты получателя доходов:

  • поле (13) Наименование банка получателя средств – ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула,
  • поле (14) БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) – 017003983,
  • поле (15) номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 40102810445370000059,
  • поле (16) Получатель — Казначейство России (ФНС России),
  • поле (17) Номер казначейского счета – 03100643000000018500
  • поле (61) ИНН получателя — 7727406020,
  • поле (103) КПП получателя – 770701001,
Узнайте больше:  Налоговая служба Севастополя: с 1 января 2026 года изменятся условия для применения спецрежимов

Подробнее с информацией о реквизитах платежного документа можно ознакомится на соответствующей промостранице на официальном Интернет-сайте ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.