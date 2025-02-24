Налоговая служба: с 1 марта применять ККТ на севастопольских рынках нужно по новым правилам

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С 1 марта применять ККТ на севастопольских рынках нужно по новым правилам Об этом шла речь на рабочей встрече, в которой приняли участие специалисты УФНС России по г. Севастополю, Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе и должностные лица севастопольских рынков. Начальник отдела оперативного контроля УФНС России по г. Севастополю Петр Удовиченко напомнил, что наряду с ранее установленными условиями освобождения от применения контрольно-кассовой техники (ККТ), с  целью повышения прозрачности расчетов с потребителями, сокращен перечень лиц, которые могут работать без применения ККТ. С 1 марта 2025 года без кассового аппарата на розничном рынке, ярмарке, выставке смогут вести торговую деятельность  исключительно: • сельхозпроизводители, применяющие единый сельскохозяйственный налог, имеющие не более трех торговых точек общей площадью до 15 квадратных метров; • сельхозпотребкооперативы при продаже товаров на рынках; • индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, осуществляющие определенные виды деятельности (на ярмарках выходного дня) с общим числом не более 50 торговых мест. Все остальные лица, торгующие на рынке, должны использовать при расчетах с потребителями онлайн-кассы.  Петр Удовиченко обратил внимание собравшихся, что контроль за соблюдением законодательства о применении ККТ на рынках и ярмарках будет возложено также и на управляющую рынком компанию. Если у арендатора торгового места отсутствует надлежащим образом зарегистрированная техника, компания уведомит об этом продавца, и до устранения нарушения, не допустит продавца на торговое место.  В первое время после перехода на применение онлайн-касс продавцы на рынках смогут не указывать в кассовых чеках наименование товаров и услуг, будет достаточно указать общую сумму расчета. Такая льгота будет действовать до 1 февраля 2026 года. Это время дается предпринимателям, чтобы они сформировали каталог товаров в кассе и начали вести товарный учет. Петр Удовиченко отметил, что до 1 марта осталось совсем немного времени. До этого срока, предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке, должны успеть: приобрести или взять в аренду кассовый аппарат; приобрести фискальный накопитель; заключить договор с оператором фискальных данных для передачи сведений в налоговый орган; зарегистрировать кассовую технику, подключить ее к интернету. За нарушение порядка применения ККТ предусмотрены штрафные санкции. За отсутствие или неприменение кассы индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф минимум 10 тысяч рублей, а юридическому лицу - минимум 30 тысяч рублей. За систематическое нарушение законодательства о применении ККТ предусмотрена ответственность для должностных лиц в виде дисквалификации, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в виде административного приостановления деятельности. В ходе встречи начальник отдела оперативного контроля дал исчерпывающие ответы на вопросы собравшихся и уточнил, что в специальном разделе сайта ФНС России «Контрольно-кассовая техника» можно найти актуальную информацию, связанную с применением онлайн-касс.
источник фото: официальный сайт Федеральной налоговой службы

Налоговая служба: с 1 марта применять ККТ на севастопольских рынках нужно по новым правилам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 24.02.2025

Об этом шла речь на рабочей встрече, в которой приняли участие специалисты УФНС России по г. Севастополю, Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе и должностные лица севастопольских рынков.

Начальник отдела оперативного контроля УФНС России по г. Севастополю Петр Удовиченко напомнил, что наряду с ранее установленными условиями освобождения от применения контрольно-кассовой техники (ККТ), с   целью повышения прозрачности расчетов с потребителями, сокращен перечень лиц, которые могут работать без применения ККТ. С 1 марта 2025 года без кассового аппарата на розничном рынке, ярмарке, выставке смогут вести торговую деятельность  исключительно:

  • сельхозпроизводители, применяющие единый сельскохозяйственный налог, имеющие не более трех торговых точек общей площадью до 15 квадратных метров;
  • сельхозпотребкооперативы при продаже товаров на рынках;
  • индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, осуществляющие определенные виды деятельности (на ярмарках выходного дня) с общим числом не более 50 торговых мест.

Все остальные лица, торгующие на рынке, должны использовать при расчетах с потребителями онлайн-кассы.

Петр Удовиченко обратил внимание собравшихся, что контроль за соблюдением законодательства о применении ККТ на рынках и ярмарках будет возложено также и на управляющую рынком компанию. Если у арендатора торгового места отсутствует надлежащим образом зарегистрированная техника, компания уведомит об этом продавца, и до устранения нарушения, не допустит продавца на торговое место.

В первое время после перехода на применение онлайн-касс продавцы на рынках смогут не указывать в кассовых чеках наименование товаров и услуг, будет достаточно указать общую сумму расчета. Такая льгота будет действовать до 1 февраля 2026 года. Это время дается предпринимателям, чтобы они сформировали каталог товаров в кассе и начали вести товарный учет.

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Петр Удовиченко отметил, что до 1 марта осталось совсем немного времени. До этого срока, предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке, должны успеть:

  • приобрести или взять в аренду кассовый аппарат;
  • приобрести фискальный накопитель;
  • заключить договор с оператором фискальных данных для передачи сведений в налоговый орган;
  • зарегистрировать кассовую технику, подключить ее к интернету.

За нарушение порядка применения ККТ предусмотрены штрафные санкции. За отсутствие или неприменение кассы индивидуальному предпринимателю придется заплатить штраф минимум 10 тысяч рублей, а юридическому лицу — минимум 30 тысяч рублей. За систематическое нарушение законодательства о применении ККТ предусмотрена ответственность для должностных лиц в виде дисквалификации, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — в виде административного приостановления деятельности.

В ходе встречи начальник отдела оперативного контроля дал исчерпывающие ответы на вопросы собравшихся и уточнил, что в специальном разделе сайта ФНС России «Контрольно-кассовая техника» можно найти актуальную информацию, связанную с применением онлайн-касс.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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