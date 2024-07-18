Налоговая служба: с 2025 года расширяется применение пониженных тарифов страховых взносов

С 1 января 2025 года расширяется перечень субъектов, которые смогут применять страховые взносы по пониженному тарифу. 12 июля 2024 года Президент подписал закон № 176-ФЗ , вносящий поправки в Налоговый кодекс.

Льготными тарифами смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в сфере обрабатывающего производства. Ставка для них составит 7,6%. Этот тариф (как и у других субъектов МСП) нужно применять к ежемесячной части выплат, которая превышает МРОТ, установленный с начала года.

Для применения пониженного тарифа необходимо одновременное соблюдение следующих требований:

Основным видом деятельности (отраженным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП) является деятельность, включенная по ОКВЭД в раздел «Обрабатывающие производства». По итогам года, предшествующего году перехода на уплату взносов по пониженному тарифу, а также по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов поступления от основного вида деятельности составляют не менее 70%.

Доходы будут определяться следующим образом:

организациями на общей системе налогообложения – по правилам, установленным для расчета налога на прибыль;

организациями и ИП на УСН – по правилам, установленным для исчисления единого налога при УСН;

ИП на общей системе налогообложения – по правилам, предусмотренным для расчета НДФЛ.

Если налогоплательщик перестанет соответствовать какому-либо из перечисленных выше требований, необходимо будет пересчитать взносы по общему тарифу с начала календарного года.

Правом на уплату взносов по пониженному тарифу получат компании, которые включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, при условии, что по итогам отчетного периода в сумме всех их доходов поступления от профильной деятельности составляет не менее 70%.

Кроме того, с 2025 года в составе доходов от профильной деятельности можно будет учитывать доходы от реализации произведенного организацией оборудования, предназначенного для производства электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции. Перечень указанного оборудования будет утвержден Правительством России.

Уточним, что в 2024 году в Севастополе пониженные страховые тарифы применяет 351 организация определенных категорий работодателей, например, в сфере IT технологий, субъектов, ведущих деятельность в СЭЗ, социально-ориентированных НКО. Действие льготы для этих категорий также продлено до 2026 года включительно.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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