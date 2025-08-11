Налоговая служба: сервис создания электронных документов в машиночитаемом виде дополнен новой функцией

Все больше компаний и индивидуальных предпринимателей отдают предпочтение электронному документообороту. Создать электронный документ в машиночитаемом виде удобнее всего с помощью специального сервиса ФНС России «Сервис создания документов в электронной форме в машиночитаемом виде».
Более подробно о возможностях создания и хранения МЧД можно узнать в сервисе «Единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) – распределенный реестр ФНС России».
Для того чтобы создать доверенность, пользователь переходит в раздел «Электронный документооборот», выбирает тип документа, который необходимо создать, заполняет предложенные сервисом поля и выгружает сформированный документ. С момента запуска сервиса пользователям была доступна возможность создания электронных документов и их скачивания для дальнейшего подписания.
В июне 2025 года налогоплательщики получили возможность подписывать мобильной электронной подписью (МЭП) счета-фактуры и УПД непосредственно в сервисе ФНС. Это нововведение значительно упрощает процесс оформления первичных документов и сокращает временные затраты бизнеса.
Мобильная электронная подпись от ФНС России – это бесплатное приложение в смартфоне с возможностью получения в Удостоверяющем центре ФНС России электронной подписи для индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц. Это современное решение, позволяющее оперативно оформлять юридически значимые документы в любом месте.
Особенно полезной новинка станет для индивидуальных предпринимателей и руководителей компаний, которые часто работают вне офиса. При этом сохраняются все требования законодательства к электронному документообороту, а процесс подписания становится максимально простым и удобным.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
