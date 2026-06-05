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Новости Республики

Налоговая служба Севастополя: аналитические инструменты позволяют легко выявлять нарушителей применения онлайн-касс

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 14:16 05.06.2026

Общественное питание — одна из сфер, на которую налоговая служба обращает пристальное внимание. Правила применения контрольно-кассовой техники регулируются Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ  «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Этот закон обязывает практически всех предпринимателей, будь то сеть ресторанов или маленькая кофейня, использовать в своей деятельности онлайн-кассы — кассовые аппараты нового поколения. Такая техника оснащена специальным чипом памяти, на который записываются данные обо всех операциях. В большинстве случаев кассовый аппарат подключается к интернету для передачи сохраняемых данных в налоговую службу в режиме онлайн.

Одно из распространенных нарушений в сфере общественного питания — выдача гостям пречека или чека эквайринга вместо фискального документа. Таким образом предприниматель не проводит выручку через онлайн-кассу и занижает суммы налогооблагаемой прибыли.

Для выявления нарушителей налоговая служба, используя инструменты аналитического контроля автоматизированной системы контроля ККТ, обнаруживает их с помощью индикаторов риска.

Индикаторы риска — это параметры или ситуации, которые с высокой степенью вероятности свидетельствуют о возможных нарушениях и риске причинения вреда охраняемым законом ценностям. Они не являются доказанными нарушениями, но служат сигналом для проведения проверки.

К индикаторам риска в сфере ККТ относятся:

  • Отсутствие фискальных данных в автоматизированной информационной системе налоговых органов в течение 60 календарных дней при наличии зарегистрированной ККТ («молчащая» касса).
  • Доля фискальных документов с признаком расчета «Возврат прихода», составляющая 30% и более от общего количества документов с признаком расчета «Приход», сформированных в течение 30 календарных дней.
  • Доля кассовых чеков коррекции (бланков строгой отчетности коррекции), составляющая 30% и более от общего количества фискальных документов, сформированных в течение 30 календарных дней.

Также поводом для внеплановой проверки может стать жалоба покупателя (например, при невыдаче кассового чека или невозможности проверить чек через официальный сервис ФНС).

Несоблюдение законодательства в сфере расчетов с потребителями — это самая недальновидная стратегия, которая может привести к значительным штрафным санкциям и финансовым потерям для бизнесмена.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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