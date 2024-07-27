Налоговая служба Севастополя: безопасность пассажиров такси напрямую зависит от легального статуса перевозчика

Сотрудниками отдела оперативного контроля Управления ФНС России по г. Севастополю совместно с ГИБДД УМВД по г. Севастополю 25 июля 2024 года проведен совместный рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий и выявлению нарушений, а также фактов незаконного ведения предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок без регистрации.

В ходе проведения рейда выявлены факты предоставления услуг перевозки пассажиров автомобильным транспортом лицами, не зарегистрированными в качестве субъектов хозяйственной деятельности. В отношении данных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы будут направлены в судебные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Выявлено также 5 случаев отсутствия оформления трудовых договоров с наемными работниками, фактически допущенными к оказанию услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом.

Следует отметить, что поездки на нелегальном такси могут обернуться для пассажиров серьезными проблемами при возникновении спорных ситуаций или происшествий. При этом легальный перевозчик осуществляет оказание услуг на профессиональной основе и заинтересован в оказании качественной услуги пассажиру для привлечения новых клиентов. Вся информация о легальном перевозчике имеется в наличии у контролирующих и регулирующих данную деятельность государственных служб, что в свою очередь позволяет пассажиру в случае нарушения его прав или некачественном обслуживании предъявить перевозчику претензию и получить компенсацию, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.