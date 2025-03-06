Налоговая служба Севастополя: что необходимо учесть организациям при представлении годовой финансовой отчетности

Приближается срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Обязательный экземпляр отчетности для размещения в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) организациям необходимо направить в налоговый орган по месту учета не позднее 31 марта 2025 года.

При формировании комплекта документов для отправки в налоговый орган для дальнейшего размещения в информационном ресурсе следует обратить внимание на следующее:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним и для некоммерческой организации из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. Таким образом, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах является неотъемлемой частью годовой отчетности и может представляться исключительно в его составе. При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. Срок представления годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения установлен не позднее 31 декабря года, поэтому корректировки к годовой БФО за 2024 год и аудиторские заключения, полученные после 31 декабря 2025 года, не подлежат публикации в ГИР БО . Во избежание ошибочной обработки направленного комплекта документов при получении квитанции о приеме комплекта документов необходимо внимательно проверить поле «Документ» и убедиться, что квитанция выдана на тот вид документа, который был направлен по телекоммуникационным каналам связи.

Уточним, что сервис ГИР БО позволяет бесплатно получить информацию о бухгалтерской отчетности любой организации, которая заверена электронной подписью ФНС России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 6