Налоговая служба Севастополя: даны рекомендации организациям бюджетной сферы для завершения финансового года

Министерством финансов конкретизированы сроки предоставления уведомлений для организаций бюджетной сферы, а также даны рекомендации по проведению сверок по налоговым органом для обеспечения достоверности данных учета и отчетности (письмо Минфина от 23.11.2023 № 02-07-07/112756).

С учетом завершения финансового года Минфином России установлены следующие сроки представления Уведомлений по НДФЛ организациями бюджетной сферы:

за период с 23.11.2023 по 22.12.2023 — по сроку не позднее 25.12.2023 (по НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023), с перечислением соответствующих платежей в качестве ЕНП не позднее 26.12.2023;

за период с 23.12.2023 по 31.12.2023 — по сроку не позднее 29.12.2023, с перечислением соответствующих платежей в качестве ЕНП не позднее 29.12.2023.

Уведомления по страховым взносам необходимо представить:

за период с 01.11.2023 по 30.11.2023 — по сроку не позднее 08.12.2023, с перечислением соответствующих платежей в качестве ЕНП не позднее 13.12.2023;

за период с 01.12.2023 по 31.12.2023 — по сроку не позднее 25.12.2023, с перечислением соответствующих платежей в качестве ЕНП не позднее 26.12.2023.

В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений, недопущения просроченной задолженности по налоговым обязательствам (своевременного принятия мер по урегулированию выявленной задолженности), формирования положительного сальдо ЕНС и соответственно уменьшения сроков по зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумм налоговых платежей, сумм страховых взносов, произведенных в 2023 году (в декабре 2023 года), получателям средств бюджетов, бюджетным (автономным) учреждениям необходимо обеспечить не позднее 20 декабря 2023 года проведение годовой сверки по налоговым обязательствам.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе