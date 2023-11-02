Налоговая служба Севастополя: до окончания уплаты имущественных налогов остался месяц

На уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество, у жителей Севастополя остается совсем немного времени. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря.

Севастопольцам направлено порядка 165 тысяч налоговых уведомлений, из которых большую часть жители города получили через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Следует отметить, что есть случаи, когда налоговые уведомления гражданину не направляются. Например, при наличии льготы, налогового вычета или иных законодательных оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Налогового уведомления не будет также, если общая сумма начисленных имущественных налогов составляет менее 100 рублей.

В случае, если налоговое уведомление не получено или возникли вопросы, рекомендуем обращаться в налоговую службу по следующим адресам: ул. Героев Севастополя, д. 74; ул. Пролетарская, д. 24, ул. Кулакова, д. 37. Уточнить свои начисления по имущественным налогам поможет интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Оплатить налоги можно разными способами. Удобнее всего заплатить онлайн через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин». Кроме того, традиционно оплатить сумму, указанную в налоговом уведомлении, налогоплательщик может непосредственно в банковском учреждении.

В УФНС России по г. Севастополю при поддержке Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе, организована работа «Мобильного офиса», представляющего из себя специально-оборудованный ведомственный автобус. Прием граждан будет проводиться рядом с Многофункциональным центром «Мои документы» по специальному графику в еженедельном режиме.

Специалисты готовы ответить на вопросы, связанные с уплатой имущественных налогов. Любой желающий сможет получить дубликат своего налогового уведомления. Ближайшая работа «Мобильного офиса» запланирована на 8 ноября с 14.00 до 17.00 по адресу ул. Вокзальная д.10.

Дополнительную информацию по уплате имущественных налогов физические лица также смогут по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22, либо уточнить на промостранице «Налоговое уведомление 2023 года».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе