Налоговая служба Севастополя: ФНС переходит на новые цифровые стандарты приема обращений от налогоплательщиков

1 июля 2025 года ФНС России приступает к внедрению новых стандартов, цель которых — унифицировать и упростить процесс взаимодействия с налогоплательщиками в соответствии с современными требованиями. Новые правила помогут обеспечить повышение прозрачности и автоматизации обработки запросов за счет перехода на современные цифровые каналы связи.

Процесс полного отказа приема обращений через операторов электронного документооборота будет проходить поэтапно:

С 1 июля 2025 года ограничивается размер файлов для передачи с 5 МБ до 1 МБ.

С 1 октября 2025 года прекращается использование специализированных приложений для данного формата документооборота.

С 1 ноября 2025 года прием обращений через операторов ЭДО полностью прекращается.

Для налогоплательщиков предусмотрены альтернативные способы обращения. Налогоплательщики уже сейчас могут использовать следующие каналы для направления обращений:

Федеральная информационная система «Платформа обратной связи» ЕПГУ (ПОС), которая реализована Министерством цифрового развития России.

Личные кабинеты налогоплательщика.

Электронные сервисы ФНС России.

Обращения можно подавать как по утвержденным форматам, так и в свободной форме. Внедрение единых цифровых решений обеспечит удобство работы через единую точку входа и прозрачность контроля сроков рассмотрения.

Следует отметить, что другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО (например, представление налоговой отчетности), сохранятся без изменений.

источник: пресс-служба ФНС России в Севастополе

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