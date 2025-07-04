Налоговая служба Севастополя: ФНС переходит на новые цифровые стандарты приема обращений от налогоплательщиков

1 июля 2025 года ФНС России приступает к внедрению новых стандартов, цель которых — унифицировать и упростить процесс взаимодействия с налогоплательщиками в соответствии с современными требованиями. Новые правила помогут обеспечить повышение прозрачности и автоматизации обработки запросов за счет перехода на современные цифровые каналы связи.
Процесс полного отказа приема обращений через операторов электронного документооборота будет проходить поэтапно:
- С 1 июля 2025 года ограничивается размер файлов для передачи с 5 МБ до 1 МБ.
- С 1 октября 2025 года прекращается использование специализированных приложений для данного формата документооборота.
- С 1 ноября 2025 года прием обращений через операторов ЭДО полностью прекращается.
Для налогоплательщиков предусмотрены альтернативные способы обращения. Налогоплательщики уже сейчас могут использовать следующие каналы для направления обращений:
- Федеральная информационная система «Платформа обратной связи» ЕПГУ (ПОС), которая реализована Министерством цифрового развития России.
- Личные кабинеты налогоплательщика.
- Электронные сервисы ФНС России.
Обращения можно подавать как по утвержденным форматам, так и в свободной форме. Внедрение единых цифровых решений обеспечит удобство работы через единую точку входа и прозрачность контроля сроков рассмотрения.
Следует отметить, что другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО (например, представление налоговой отчетности), сохранятся без изменений.
источник: пресс-служба ФНС России в Севастополе
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