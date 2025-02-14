Налоговая служба Севастополя: институт единого налогового счета показал высокую результативность

Итоги деятельности за 2024 год подведены на расширенном заседании коллегии в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила доложил, что в 2024 году севастопольские налогоплательщики уплатили в бюджетную систему Российской Федерации 56,8 миллиардов рублей, что на 25% превышает уровень поступлений предыдущего года. Поступления в бюджет Севастополя выросли на 21% и составили 28,6 миллиардов рублей. В государственные внебюджетные фонды перечислено 19,4 миллиардов рублей страховых взносов, что почти на четверть превышает показатели 2023 года.

В ходе коллегии руководитель обнародовал экономический эффект от внедрения единого налогового счета (ЕНС) в регионе. За два года работы в условиях ЕНС почти на четверть снижено количество должников. Кроме того, в 7 раз снизился объем невыясненных поступлений и в 12,6 раз количество платежей. Еще одним положительным моментом внедрения нового механизма расчета с бюджетом является скорость получения платежей и возврата переплаты из бюджета. Если раньше решение о разблокировке расчетного счета налоговая служба принимала на следующий день после погашения долга, то теперь такое решение принимается в течение нескольких часов. Также с 5 до 2 дней сокращены сроки возврата переплат на уровне казначейства. Принятие самого решения на возврат платежей налогоплательщику налоговой службой в среднем составляет 3,5 часа от момента получения заявления.

Руководитель региональной налоговой службы отметил позитивную динамику по снижению задолженности. За отчетный год сумма совокупной задолженности снижена на 12% (или на 298 миллионов рублей), задолженность в бюджет Севастополя — на 13%. Снижение долга обеспечено практически по всем налогам, а также по пеням, процентам и штрафам. Наибольший результат достигнут по страховым взносам – на 35% или на 151 миллионов рублей.

Алексей Могила осветил позитивный результат Управления по контролю за полнотой учета выручки при расчетах с потребителями. Руководитель Управления напомнил, что в Севастополе на учете зарегистрировано порядка 17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники и в отчетном году проведено 1156 контрольно-надзорных мероприятий в этой сфере.

Руководитель подчеркнул, что действующее законодательство направлено, прежде всего, на упреждение нарушений. Проведение профилактических визитов оценивается Минэкономразвития России путем опросов через портал «Госуслуги» по таким критериям, как вежливость, компетентность, понятность и доступность доносимой информации. За 2024 год Управлению выставлена максимальная оценка – 10.

В Севастополе в 2024 году продолжалась системная реализация двух отраслевых проектов «Исключение недобросовестного поведения на рынках» и «Общественное питание». По результатам проведенной работы по обелению этих сфер деятельности выручка по данным «рыночных» ККТ за год возросла на 35%, а количество «безрисковых» объектов в сфере общепита — в 2,9 раз.

В ходе коллегии были проанализированы итоги работы службы по ключевым направлениям деятельности и определены задачи, стоящие в текущем году.

В заседании приняли участие председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев, и.о. заместителя Губернатора — Председателя Правительства Севастополя Николай Приставка, заместитель председателя Общественного Совета при УФНС России по г. Севастополю Татьяна Криволуцкая, а также другие должностные лица депутатского корпуса и Правительства Севастополя.

Приглашенные руководители высоко оценили работу Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю и отметили, что стабильные поступления в бюджет являются ключевым звеном в обеспечении финансовой устойчивости города и позволяют реализовывать важные социальные проекты.

В ответном слове Алексей Могила поблагодарил гостей за поддержку и плодотворное взаимное сотрудничество и отметил, что главная задача в текущем году — обеспечение динамики поступлений в соответствии с экономическими показателями региона на фоне эффективного налогового администрирования по всем направлениям деятельности.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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