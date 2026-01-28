Налоговая служба Севастополя: IT-технологии позволяют продлить электронную подпись онлайн

Свыше 52 тысяч севастопольских налогоплательщиков воспользовались услугами удостоверяющего центра ФНС России в г.Севастополе и получили сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Напомним, что область применения КЭП ФНС России очень широка – она функционирует на любых сайтах, ресурсах, площадках и сервисах. Кроме того, полученный сертификат используется в сервисах ФНС России для авторизации и получения информации или услуг, например, для предоставления отчетности.

За получением КЭП индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обратиться не только в один из удостоверяющих центров ФНС России, которые действуют во всех регионах страны, независимо от места постановки на учет, но и к доверенным лицам УЦ ФНС России.

Для обеспечения максимального комфорта при личном посещении налоговой службы можно воспользоваться сервисом сайта ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», выбрать удобный адрес получения услуги и время приема.

Однако следует знать, что возможности информационных технологий позволяют получить услугу в электронном виде без посещения налоговой службы. Процедура дистанционного продления очень проста и занимает всего несколько минут.

Пользователи электронных сервисов «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», которые ранее уже получили электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России и авторизовались с ее помощью в личном кабинете, могут продлить её через вкладку «Перевыпуск КЭП». Для продления онлайн необходимо выполнение следующих условий:

пользователь ранее лично получил сертификат КЭП в удостоверяющем центре ФНС России или у доверенных лиц ФНС России;

ранее полученная подпись еще действует;

компьютер настроен для работы с имеющимся сертификатом.

Если срок действия КЭП уже истек или это первичный выпуск, то заявитель может выпустить новую подпись по подтверждённой биометрии также в личном кабинете налогоплательщика.

Уточним, что на сайте ФНС России в разделе «Как и где получить электронную подпись» можно получить пошаговые рекомендации и ответы на вопросы, связанные с получением и продлением сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.

