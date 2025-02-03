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Налоговая служба Севастополя: «Изменения в Налоговый кодекс РФ и другие актуальные вопросы налогообложения»

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 18:33 03.02.2025

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, который проводится на электронной площадке НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

Время проведения — 05.02.2025, с 10:00 до 11:30.

Место проведения — электронная площадка НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства».

  1. Особенности рассмотрения жалоб в упрощенном порядке с 01.01.2025. Спикер — заместитель начальника правового отдела Анна Дорогова.
  2. Возможности электронной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Спикер — заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Анна Гончарова.
  3. Актуальные вопросы получения КЭП в 2025 году. О проведении апробации сервиса «Дистанционная электронная подпись»: внедрение облачной электронной подписи для налогоплательщиков. Спикер — начальник отдела информационной подписи Максим Цыганков.
  4. Преимущества перехода на обмен электронными счетами-фактурами. Спикер — руководитель сервисного центра СКБ «Контур» Дмитрий Гаркуша.

Ссылка для регистрации слушателей: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_yg6nn/

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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