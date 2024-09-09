Налоговая служба Севастополя: изменения в законодательство о применении ККТ повысят прозрачность расчетов с потребителями

Подписаны законы, направленные на совершенствование законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федеральный закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ и Федеральный закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ).

Законодательные поправки вступают в силу поэтапно.

С 1 марта 2025 года вступят в силу поправки, которые в 2 раза сокращают сроки оказания ФНС услуг по процедурам регистрации – с 10 до 5 рабочих дней.

Также вводится новое основание для снятия налоговым органом ККТ с учета в одностороннем порядке без заявления пользователя. В частности, таким основанием может стать непредставление налоговым органам доступа к ККТ при проверке, в том числе для считывания фискальных данных, хранящихся в фискальном накопителе. При этом повторная регистрация допускается только после предоставления налоговым органам доступа к указанной контрольно-кассовой технике.

Кроме того, закон обязал изготовителей ККТ проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации.

Также изменится порядок выдачи расчетных документов в сфере общественного питания. В 2025 году заведения общественного питания обязаны распечатать кассовый чек на бумажном носителе и выдавать его клиенту до момента расчета. Этот документ подтверждает предстоящий прием денег за услуги. Новые правила призваны упорядочить процесс расчетов и повысить прозрачность операций в кафе и ресторанах.

Законодательные изменения затронули деятельность индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере образования и спорта.

От применения ККТ с 1 марта 2025 года освобождаются предприниматели с лицензией на образовательную деятельность, если это их основной вид деятельности, а также ИП-тренеры, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Уточнен порядок применения ККТ при продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках. В частности, изменен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках нужны онлайн-кассы. Так, с 1 марта 2025 года от обязательного применения ККТ освобождены:

сельхозпроизводители на ЕСХН при торговле на розничном рынке, ярмарке или выставке, имеющие не более трех торговых точек общей площадью до 15 кв. м.;

сельхозпотребкооперативы при продаже товаров на рынках до 1 сентября 2025 года;

ИП, применяющие патентную систему налогообложения, при торговле на регулярных ярмарках выходного дня с общим числом не более 50 торговых мест;

ИП на патентной системе налогообложения, осуществляющие торговлю на малой ярмарке, которая работает только по выходным и праздничным дням, и у которых вид деятельности входит в перечень, указанного в подпункты 5, 20, 22, 25, 37, 46-48, 50-56, 66 пункта 2 ст. 346.43 Налогового Кодекса РФ.

Кроме того, утверждено положение по ежемесячной проверке наличия, зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ управляющей компанией по адресу места нахождения рынка. Если официальная регистрация отсутствует, УК рынка уведомляет об этом продавца и не допускает его на торговое место до устранения нарушения. На устранение нарушения даётся 15 дней, а в противном случае договор о предоставлении места для торговли на рынке расторгается УК в одностороннем порядке. Эта норма также начинает действие с 1 марта 2025 года.

С 1 сентября 2025 года у организаций и индивидуальных предпринимателей появится два дополнительных способа подачи заявлений на регистрацию и снятие с учета контрольно-кассовой техники:

в личном кабинете на Едином портале государственных услуг,

через изготовителя ККТ или оператора фискальных данных.

Одно из самых заметных изменений касается способов выдачи кассовых чеков покупателям.

Если в настоящее время действуют такие способы как выдача бумажного чека, отправка электронного чека на адрес электронной почты, а также получение чека на сайте продавца, то с 1 сентября 2025 года будет внедрен дополнительный способ выдачи чеков через сервис ФНС «Мои чеки онлайн». Новый сервис позволит покупателям централизованно хранить информацию о покупках и использовать чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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