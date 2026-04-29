Налоговая служба Севастополя: как заведению общественного питания отразить в чеке оплату за банкет

При расчётах с потребителями за организацию банкета, включая предоплату, заведение общественного питания обязано оформить кассовый чек. Этот документ подтверждает факт оплаты и гарантирует защиту прав потребителя.

При получении предоплаты формируется кассовый чек с признаком способа расчёта «Предоплата». В чеке также указываются реквизиты: «наименование предмета расчёта», «количество предмета расчёта» и «цена за единицу предмета расчёта». Важный момент: бумажный кассовый чек следует выдавать клиенту до момента оплаты, если расчёт происходит при непосредственном взаимодействии с клиентом. Это требование закреплено в пункте 5.11 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ .

При полной предоплате через сайт или в заведении сначала формируется чек на предоплату, а после оказания услуги — чек на полный расчёт с зачётом суммы, полученной предварительно. При частичной предоплате дополнительно создаются чеки на передачу в кредит за новые блюда и доплату. После внесения полной оплаты оформляются чеки на оплату кредита и зачёт суммы, внесенной заранее. Если предоплата осуществляется через интернет, то формируется чек в электронном виде. Уже при посещении заведения общественного питания и заказе новых блюд с доплатой, выдается бумажный кассовый чек. Кассовый чек может быть выдан как на бумаге, так и сформирован в электронном виде. Сервис ФНС « Мои чеки онлайн » позволяет направить чек клиенту по адресу электронной почты или номеру телефона, в случае, если получено его согласие.

Таким образом, чек становится обязательным элементом процесса передачи денег, а не подтверждением того, что оплата прошла. Цель изменений – снизить количество не фискальных расчётов в сфере общепита. За невыдачу чека предусмотрена административная ответственность по статье 14.5 КоАП РФ.

Для того чтобы работать в правовом поле без применения штрафных санкций, бизнесу стоит проверить правильность применения ККТ, а также исключить случаи расчетов на личные карты персонала, раздельного приема оплат по бару и кухне, отнесения розничной выручки к услугам общепита.

ФНС России разработаны «Рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания с 01.03.2025» , ознакомиться с которыми можно в специальном разделе «Контрольно-кассовая техника» на официальном сайте ФНС России.

Следует отметить, что УФНС России по г. Севастополю проводит не только контрольные мероприятия по выявлению нарушений законодательства о применении ККТ , но и профилактические меры, направленные на недопущение нарушений и побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению обязанностей.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

