Налоговая служба Севастополя: какими льготами пользуются севастопольцы при уплате имущественных налогов

Севастопольцы пользуются налоговыми льготами при налогообложении имущества. Перечень льготных категорий достаточно обширен и приведен в Налоговом кодексе РФ (статьи 391 и 407), и законах города Севастополя № 75-ЗС и № 614-ЗС.

Уточнить категории лиц, имеющих право на льготы, можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам ».

К льготным категориям, в частности, относятся пенсионеры, предпенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп, лица, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, участники специальной военной операции и другие.

Как правило, для этих категорий льгота предоставляется в беззаявительном порядке. Необходимые сведения в налоговый орган представляют Социальный фонд России, Департамент труда и социальной защиты населения и другие организации.

Самая многочисленная льготная категория в Севастополе — пенсионеры и предпенсионеры. Они пользуются налоговым вычетом по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка и полностью освобождены от уплаты налога на имущество за один объект каждого вида, то есть за одну квартиру, один дом, один гараж. Если в собственности две квартиры, то льгота действует на один объект, а второй облагается налогом на общих основаниях. При этом льгота будет действовать на объект с наибольшей исчисленной суммой налога. Региональные льготы по транспортному налогу для пенсионеров не предусмотрены.

Для многодетных семей действует вычет по земельному налогу в размере стоимости 6 соток одного участка, а по налогу на имущество предусмотрен дополнительный вычет из расчета на каждого ребенка – 5м2 для квартиры, а также 7м2 для дома. Также многодетные семьи имеют право на льготы по транспортному налогу: не облагается налогом одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, а при наличии второго транспортного средства с мощностью до 100 лошадиных сил сумма налога по нему снижается вдвое.

Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости каждого вида, а также они пользуются налоговым вычетом по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка. Для этой категории граждан действует освобождение от уплаты транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.

С августа прошлого года действует федеральный закон, расширяющий льготы по налогу на имущество для участников специальной военной операции и членов их семей. В отношении указанных лиц не облагается налогом на имущество один объект каждого вида. Порядок предоставления льгот – проактивный (в беззаявительном порядке), поскольку сведения в налоговый орган представляют военные федеральные органы исполнительной власти. По мере поступления таких сведений налоговый орган самостоятельно применяет льготу и проводит перерасчет исчисленных ранее обязательств. При этом налогоплательщик может самостоятельно обратиться в налоговую службу с заявлением на льготу по установленной форме с приложением подтверждающих документов и обязательным указанием периода принятия участия в СВО.

Военнослужащие имеют право на льготу по налогу на имущество (один объект каждого вида – дом, квартира, гараж). Этой категории граждан необходимо ежегодно предоставлять заявление на льготу с приложением подтверждающих документов с обязательным указанием периода прохождения военной службы.

Несмотря на отсутствие конкретных сроков для предоставления заявления о льготах, для корректного исчисления налогов рекомендуется представить заявление о льготе до 1 мая, то есть до начала периода массового расчета налогов. Налогоплательщик может проверить, применяется ли льгота при начислении имущественных налогов. Сделать это проще всего в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» . При отсутствии сведений о льготе здесь же можно сформировать обращение в налоговую службу, нажав кнопку «Заявить льготу». Для ускорения процесса рассмотрения заявления можно приложить подтверждающие документы. В течение 30 дней плательщику будет направлено уведомление о предоставлении льготы.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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