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Налоговая служба Севастополя: кампания по уплате имущественных налогов вышла на финишную прямую

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:49 30.10.2024

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2023 год — не позднее 2 декабря 2024 года. Для того, чтобы севастопольцы смогли выяснить все вопросы, связанные с исполнением налоговых уведомлений, УФНС России по г. Севастополю 1 ноября 2024 года проводит для жителей города «День открытых дверей».

Налогоплательщики, посетив операционные залы Управления, могут получить детальную информацию о налоговых льготах, сроках и способах уплаты налогов.  Специалисты налоговой службы, в случае необходимости, выдадут дубликат налогового уведомления, помогут подключиться к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и окажут любую информационную помощь.

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В этом году жителям Севастополя сформировано порядка 160 тысяч уведомлений, большинство из которых направлены через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

С детальной информацией, связанной с аспектами начисления и уплаты налогов можно ознакомиться онлайн на промостранице сайта ФНС России «Налоговое уведомление 2024 года».

Посетить налоговую службу можно по следующим адресам с 9:00 до 18:00: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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