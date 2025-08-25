Налоговая служба Севастополя: контрольно-кассовая техника с 1 сентября работает по новым требованиям

Об этом шла речь на очередном вебинаре для севастопольских налогоплательщиков, который провели сотрудники УФНС России по г. Севастополю. Начальник отдела оперативного контроля Петр Удовиченко сообщил, что с 1 сентября текущего года вступают в силу новые правила оформления кассовых чеков, утвержденные приказом ФНС России от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236.

С введением новых обязательных реквизитов фискальные документы станут более информативными и понятными для потребителей. Нововведения затронут весь бизнес, который работает с онлайн-кассами: магазины, общепит, сферу услуг, гостиницы, онлайн-продажи. Петр Удовиченко посоветовал пользователям ККТ внимательно изучить новые требования и успеть подготовиться к нововведениям.

Спикер напомнил, что бизнесмены, использующие онлайн-кассы, обязаны выдавать чеки покупателям, а также передавать информацию об операциях в ФНС при помощи операторов фискальных данных, при этом данные фискального документа (чека) должны соответствовать требованиям приказа ФНС России от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236.

Появляются новые обязательные реквизиты (теги) фискальных документов для тех, кто принимает онлайн-платежи:

Признак расчета в «Интернет» (тег 1125);

адрес сайта в реквизите «Место расчетов» (тег 1187);

телефон или электронный адрес покупателя (тег 1008) (не обязателен для чеков коррекции).

Для повышения прозрачности безналичных платежей вводятся теги:

Сведения обо всех оплатах по чеку безналичным способом (тег 1234) — содержит сводные сведения обо всех оплатах безналичными, указанных в теге 1235;

сведения об оплате безналичными (тег 1235, состоит из значений тегов 1082, 1236,1237 и 1238);

сумма оплаты безналичными (тег 1082);

признак способа оплаты безналичными средствами (тег 1236);

идентификаторы безналичной оплаты (тег 1237);

дополнительные сведения о безналичной оплате (тег 1238).

В фискальных документах продавцов маркированных товаров наряду с кассовым чеком формируются специальные фискальные документы: запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара. Кроме того, в чеке появятся такие реквизиты, как:

«Часовая зона» (тег 1011), в которой работает касса;

«Номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции)» (тег 2040);

новые статусы в значениях «присвоенного статуса товара» (тег 2110): для штучного товара — статус 5, для мерного — статус 6.

В Приказе ФНС России от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236 также описано заполнение чеков коррекции в случае получения предписания от ФНС. Теперь реквизит «номер предписания налогового органа» (тег 1179) включается в состав реквизита «основание для коррекции» (тег 1174).

Важным изменением являются требования к читаемости печатного чека и доступности для восприятия кассовых чеков и в случаях демонстрации QR-кода на дисплее автоматического устройства расчета (например, вендинговых терминалов и терминалов оплаты в транспорте). Теперь минимальный размер шрифта на чеке должен быть 2 мм, интервал между строками 0,5 мм, величина QR-кода не менее 20×20 мм, с контрастностью текста не менее 40%. Для электронных дисплеев введены требования к контрастности экрана: 250 кд/м2, время отображения QR-кода не менее 40 секунд или до момента следующего расчета.

Петр Удовиченко напомнил, что использование ККТ, не соответствующей установленным требованиям, расценивается как нарушение требований к расчетам с потребителями, что может повлечь за собой применение штрафных санкций.

В ходе вебинара спикер напомнил о новых правилах выдачи кассового чека для заведений общественного питания, вступивших в силу с 1 марта 2025 года. Он остановился на схеме взаимодействия сотрудников предприятий общепита с потребителями, связанной с выдачей расчётных документов по услуге общественного питания и подчеркнул, что официант должен сразу принести бумажный кассовый чек на полную сумму. Таким образом, чек становится обязательным элементом процесса передачи денег, а не подтверждением того, что оплата прошла.

Петр Удовиченко напомнил, что специальные «Рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания с 01.03.2025», которые размещены в специальном разделе «Контрольно-кассовая техника» на официальном сайте ФНС России, содержат ответы на большинство вопросов, связанных с корректным формированием чеков в сфере общественного питания.

С полной записью вебинара можно ознакомиться на официальной странице УФНС России по г. Севастополю.

источник: УФНС России в Севастополе

