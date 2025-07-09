Налоговая служба Севастополя: меньше недели осталось до срока уплаты налога на доходы физических лиц

Севастопольцы, предоставившие декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год с суммой налога к уплате, обязаны перечислить налог в бюджет не позднее 15 июля.

Налог уплачивается физическим лицом самостоятельно, то есть без квитанции или уведомления из налогового органа. Уплаченный налог поступает на единый налоговый счёт, поэтому внесение денежных средств можно осуществить несколькими частями, однако полная сумма должна быть на счету налогоплательщика не позднее установленного срока, то есть 15 июля.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» могут уплатить налог онлайн непосредственно из кабинета. Оплату легко осуществить с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин» , а также через банковские учреждения.

Уже с 16 июля на неоплаченную сумму налога за каждый день просрочки начнут начисляться пени, которые имеют фиксированный размер начисления – 1/300 ставки рефинансирования.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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