Налоговая служба Севастополя: на межведомственном совещании обсудили источники наполнения бюджета

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы с Правительством Севастополя. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с мобилизацией дополнительных доходов бюджета Севастополя за счет повышения эффективности налогообложения имущества юридических и физических лиц. Кроме того, рассматривались итоги наполнения государственного адресного реестра сведениями об объектах адресации, расположенных на территории города.
В мероприятии приняли участие руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила, первый заместитель губернатора города Севастополя Алексей Парикин, исполняющий обязанности заместителя Губернатора города Севастополя Николай Приставка, а также руководители заинтересованных структур Правительства города Севастополя и Росреестра.
Участники оценили результаты работы по признанию ранее возникших прав и выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Уточним, что в Севастополе полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости наделен Департамент по имущественным и земельным отношениям.
Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила подчеркнул, что выявление объектов недвижимого имущества увеличивает налоговый потенциал региона.
Работа по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот носит перспективный и социально значимый характер, позволяет реализовать принцип справедливости по обязанности уплаты налогов всеми владельцами недвижимости, — уточнил Алексей Могила.
Отметим, что оформление объектов недвижимости, которое может самостоятельно осуществить каждый владелец недвижимого имущества, поможет налогоплательщикам избежать спорных ситуаций по вопросам правообладания. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информации о правообладателе какого-либо объекта недвижимости закрепляет его право владения и распоряжения объектом и убережет от мошеннических действий.
Узнать о том, зарегистрированы ли права на объекты недвижимости, каждый налогоплательщик может самостоятельно. Для этого необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе или через Единый портал государственных услуг.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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