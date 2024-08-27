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Налоговая служба Севастополя: на межведомственном совещании обсудили источники наполнения бюджета
фото: osnmedia.ru

Налоговая служба Севастополя: на межведомственном совещании обсудили источники наполнения бюджета

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:21 27.08.2024

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы с Правительством Севастополя. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с мобилизацией дополнительных доходов бюджета Севастополя за счет повышения эффективности налогообложения имущества юридических и физических лиц. Кроме того, рассматривались итоги наполнения государственного адресного реестра сведениями об объектах адресации, расположенных на территории города.

В мероприятии приняли участие руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила, первый заместитель губернатора города Севастополя Алексей Парикин, исполняющий обязанности заместителя Губернатора города Севастополя Николай Приставка, а также руководители заинтересованных структур Правительства города Севастополя и Росреестра.

Участники оценили результаты работы по признанию ранее возникших прав и выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Уточним, что в Севастополе полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости наделен Департамент по имущественным и земельным отношениям.

Руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила подчеркнул, что выявление объектов недвижимого имущества увеличивает налоговый потенциал региона.

Работа по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот носит перспективный и социально значимый характер, позволяет реализовать принцип справедливости по обязанности уплаты налогов всеми владельцами недвижимости, — уточнил Алексей Могила.

Отметим, что оформление объектов недвижимости, которое может самостоятельно осуществить каждый владелец недвижимого имущества, поможет налогоплательщикам избежать спорных ситуаций по вопросам правообладания. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информации о правообладателе какого-либо объекта недвижимости закрепляет его право владения и распоряжения объектом и убережет от мошеннических действий.

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Узнать о том, зарегистрированы ли права на объекты недвижимости, каждый налогоплательщик может самостоятельно. Для этого необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе  или через Единый портал государственных услуг.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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