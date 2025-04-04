Налоговая служба Севастополя: на Общественном совете обсудили вопросы, требующие особого внимания

В УФНС России по г. Севастополю состоялось заседание Общественного совета. На заседании обсуждались итоги декларационной кампании 2024 года и перспективы текущего года, особенности уплаты имущественных налогов юридическими лицами, а также важные изменения в сфере расчетов с потребителями.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 Наталья Балуева отметила, что по итогам предыдущей декларационной кампании отмечается рост предоставленной отчетности по форме 3-НДФЛ на 13%. Всего налогоплательщиками предоставлено 35,7 тысяч деклараций. Сумма поступлений по налогу на доходы физических лиц составила 431 миллион рублей. Чаще всего севастопольцы декларировали доходы от продажи имущества (48%), доходы по аренде имущества (14%), доходы по декларациям, которые предоставили нотариусы, адвокаты и индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения (11 %).

Наталья Балуева напомнила членам Общественного совета, что в настоящее время продолжается кампания декларирования, которая завершается 30 апреля. Она уточнила категории граждан, которые должны предоставить декларации в обязательном порядке, и напомнила, что за непредставление отчета по форме 3-НДФЛ предусмотрены штрафные санкции. По данным УФНС России по г. Севастополю, на основании сведений, поступивших в рамках информационного обмена от регистрирующих органов, выявлено 10,4 тысяч сделок, по которым граждане обязаны в 2025 году предоставить отчет по форме 3-НДФЛ.

Спикер отметила, что немало севастопольцев представляют декларации с целью возврата налога из бюджета. По итогам кампании декларирования прошлого года таким правом воспользовались 28,7 тысяч севастопольцев. Большинство деклараций предоставлено по имущественным и социальным вычетам. Средний срок проверки в 2024 году в Севастополе составил 7 дней.

В настоящее время реализована возможность получения вычета в упрощенном порядке. Таким способом можно получить социальные налоговые вычеты на лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, обучение, по пенсионным взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, по страховым взносам добровольного страхования жизни и другие. Получение сведений напрямую от поставщиков первичных сведений позволяет предоставлять социальные налоговые вычеты проактивно, минимизировав трудозатраты как поставщиков сведений, так и налогоплательщиков по сбору подтверждающих документов, заполнению и представлению в налоговый орган налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. В настоящее время темп прироста вычетов в упрощенном порядке составляет 1,7 раза к уровню прошлого года. Наибольший рост отмечается по вычетам на медицинские и фитнес услуги.

Наталья Балуева обратила внимание, что налоговый вычет за занятия спортом предоставляется лишь в том случае, если организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, входят в специальный перечень, размещенный на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Андрей Хабаров осветил вопросы, связанные с уплатой имущественных налогов юридическими лицами в г. Севастополе. Спикер уточнил, что Законом города Севастополя от 26.11.2014 № 80-ЗС предусмотрено поэтапное увеличение налоговых ставок в отношении объектов коммерческой недвижимости. В 2024 году ставка для юридических лиц за такие объекты составляла 1,3%, с 2025 года – 2% от кадастровой стоимости. Ставка распространяется на помещения, находящиеся в зданиях, включенных приказом Департамента по земельным и имущественным отношениям в «Перечень объектов имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговые периоды 2022, 2023, 2024 годов налоговая база определяется как кадастровая стоимость». Проверить сведения о включении объекта в указанный перечень можно на сайте Правительства Севастополя.

Начальник отдела оперативного контроля Петр Удовиченко напомнил, что с 1 марта изменился порядок расчета с потребителями в сфере общественного питания: теперь при расчетах персонал заведения общепита должен сначала формировать кассовый чек, а уже после этого принимать оплату. ФНС России выпустила рекомендации, ознакомиться с которыми можно по ссылке либо в специальном разделе «Контрольно-кассовая техника» на сайте ФНС России. Также на сайте размещена презентация для общепита по формированию кассовых чеков.

Петр Удовиченко подчеркнул, что внедрение нового порядка расчета направлено на снижение уровня теневого оборота в сфере общественного питания. Новые правила помогут систематизировать процесс расчетов и снизить риск штрафов за нарушение кассовой дисциплины. Члены Общественного совета Дмитрий Гаркуша и Татьяна Криволуцкая выступили с инициативой проведения семинара, в ходе которого предпринимателям сферы общепита будут продемонстрированы информативные кейсы по правилам расчетов с потребителями с учетом законодательных нововведений.

Председатель Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю Павел Лебедев подвел итоги заседания и отметил сложившийся конструктивный диалог с налоговой службой.

Руководитель Управления ФНС России по г. Севастополю Алексей Могила отметил вклад членов Общественного совета в работу ведомства и заметил, что именно в результате активного взаимодействия и получения обратной связи налоговая служба находит решения и способы, как стать лучше и эффективнее.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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