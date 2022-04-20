Налоговая служба Севастополя: налог на имущество организаций через призму межведомственного взаимодействия  

Очередное заседание Межведомственной рабочей группы с Правительством Севастополя, которое состоялось в Управлении Федеральной налоговой службы по городу Севастополю, было посвящено совершенствованию механизма взаимодействия ведомств для обеспечения полноты и достоверности наполнения государственных реестров с целью повышения эффективности налогообложения имущества организаций.

В мероприятии приняли участие руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.Н. Парикин, заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Н.В. Гордюшин и представители иных заинтересованных структур Правительства города Севастополя.

В рамках рабочей группы были рассмотрены вопросы организации работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, наполнению государственного адресного реестра, а также формированию перечня объектов недвижимого имущества на 2023 год, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

В соответствии с нормами регионального законодательства на территории Севастополя расчет налога на имущество организаций зависит от кадастровой стоимости. Все объекты делятся на две категории: объекты, по которым налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости и объекты, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости.

Для объектов первой категории – ставка составляет 1,5 процента, а для объектов вошедших в Перечень объектов недвижимого имущества, по которым налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости (далее — Перечень), предусмотрены дифференцированные ставки: 1 процент и 2 процента в зависимости от вида объекта недвижимого имущества. Данный порядок действует с 1 января 2022 года и влияет на корректный расчет сумм авансовых платежей.

Отметим, что вышеназванный Перечень утвержден приказом Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя от 30.11.2021 № 153, размещен на официальном сайте Правительства города Севастополя.

Кадастровую стоимость объекта можно узнать, запросив выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков, а также на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» .

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе