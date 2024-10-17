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Крымчане еще год не будут платить земельный налог

Налоговая служба Севастополя: налог на вклады рассчитывается с доходов превышающих пороговую сумму

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 14:56 17.10.2024

В 2024 году некоторые граждане заплатят суммы налога на доходы физических лиц, полученные в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках. В Севастополе в налоговые уведомления включены процентные доходы в отношении 3493 физических лиц на сумму 81,3 миллионов рублей.

Налоговые органы получают необходимую информацию от банковских учреждений, после чего производится расчет налога, суммы которого включаются в налоговое уведомление.

Отметим, что под налогообложение попадает не вся сумма вклада, а только процентные доходы, превышающие пороговую сумму. Расчет порогового значения осуществляется по следующей формуле: миллион умножают на максимальную ключевую ставку Центрального банка России, действовавшую в течение года на первое число каждого месяца. Учитывая, что в 2023 году максимальное значение ключевой ставки было определено в размере 15%, необлагаемый минимум составляет 150 тысяч рублей (1 млн. рублей * 15%). Полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению.

Например, в 2023 году гражданин получил доход от вкладов 155 тысяч рублей. В этом случае под налогообложение попадет сумма 5 тысяч рублей, а налог составит 650 рублей (ставка налога 13%). Если годовой доход по процентным вкладам превысит 5 миллионов рублей, то ставка по НДФЛ составит 15%.

Уточним, что налог в его действующей редакции введен еще в 2021 году, но в рамках поддержки граждан был введен временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам временно не облагались. В 2023 году действие моратория закончилось.

Заплатить налог в этом году необходимо не позднее 2 декабря. Гражданам доступны различные варианты уплаты налогов, например, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на сайте ФНС в сервисе «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на сайте ГосУслуг, а также через QR-код, размещенный на уведомлении. Также оплату можно осуществить через банковские учреждения, указав реквизиты платежа или УИН, размещенный в уведомлении.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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