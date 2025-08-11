Налоговая служба Севастополя: НДФЛ с процентов по вкладам в 2025 году — как рассчитать и заплатить

Впервые налог на проценты по банковским вкладам налогоплательщики уплатили в 2024 году за доходы, полученные в предшествующем периоде. Важно понимать, что налогом облагаются не сами вклады, а процентный доход по ним. Самостоятельно декларировать доходы по вкладам не требуется. Налоговый орган рассчитает сумму налога на основе ежегодных сведений от банков и, в случае необходимости, включит сумму налога в налоговое уведомление. Севастопольцы начнут получать уведомления на уплату налогов по итогам предыдущего года в октябре 2025 года.

Уже сегодня физические лица могут самостоятельно рассчитать, какую сумму налога на доходы от банковских вкладов необходимо заплатить, используя данные личного кабинета налогоплательщика для физических лиц . В этом ресурсе можно узнать размер полученного дохода от процентов за предыдущий год и самостоятельно определить сумму к уплате.

Для расчета налога необходимо помнить, что согласно статье 214.2 Налогового кодекса РФ , при расчете налога с процентного дохода по вкладам учитываются не только банковские вклады, но и другие банковские продукты, по которым гражданин получает доход в виде процентов. То есть, при расчете налогооблагаемой базы учитываются доходы по вкладам, накопительным и карточным счетам, банковским картам и так далее. Налогом облагаются доходы от депозитов как в рублях, так и в иностранной валюте.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей на максимальное значение ключевой ставки Центрального банка России, действовавшей в 2024 году – 21 %. Таким образом, не облагаемая налогом сумма дохода от вкладов составит: 1 миллион рублей * 0,21 = 210 000 рублей. Если сумма процентных доходов меньше необлагаемого дохода или равна ему, налог не взимается. Если же сумма процентных доходов по всем депозитам и счетам превышает установленный законом уровень в 210 тысяч рублей, с суммы сверх этого лимита уплачивается НДФЛ по ставке 13 % (или 15 % для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год). Доходы по вкладам с процентной ставкой 1% годовых и менее налогом не облагаются (большинство таких счетов — накопительные и зарплатные). Также освобождены от налога доходы по счетам эскроу (специальные счета для покупателей строящейся недвижимости).

С доходов по банковским вкладам и счетам в иностранной валюте налог необходимо платить вне зависимости от размера процентной ставки. Доходы по таким вкладам будут пересчитываться в рубли по курсу ЦБ, который действовал на дату выплаты процентов.

Если гражданин стал обладателем банковского вклада и полученного от него процентного дохода в связи с наследованием, налог с процентов платить не нужно. Но если проценты по вкладу получены уже после вступления в наследство, такой доход облагается налогом на общих основаниях (так как является доходом наследника).

Налог на процентный доход по вкладам и счетам платят все граждане, получающие процентные доходы в России: как налоговые резиденты (физические лица, которые независимо от гражданства проводят на территории страны не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд), так и налоговые нерезиденты (физические лица, которые независимо от гражданства проводят на территории страны менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд).Для нерезидентов ставка НДФЛ с процентов от депозитов та же, что и для резидентов.

Пенсионеры и лица с ограниченными возможностями особых условий и льгот по уплате налога на вклады не имеют. Они уплачивают налог на общих основаниях, наравне с остальными категориями налогоплательщиков.

После получения уведомления о начисленных суммах необходимо заплатить все имущественные налоги, указанные в уведомлении, в том числе налог с процентного дохода (если он указан) любым удобным способом. Сделать это проще всего в личном кабинете налогоплательщика , через сервис «Уплата налогов и пошлин» , в личном кабинете или офисе любого банковского учреждения, а также через платежные терминалы.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

