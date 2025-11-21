Прямо сейчас:
Налоговая служба Севастополя: новый порядок постановки на учет сокращает документооборот и ускоряет получение информации

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 15:19 21.11.2025

С 1 января 2026 года учет организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах будет подтверждаться единым для всех лиц документом – выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Этот документ содержит сведения об учете лица в налоговом органе (ИНН, наименование/Ф.И.О., сведения об объекте учета, дате постановки (снятия), налоговом органе, где лицо стоит на учете). При этом налоговые органы больше не будут выдавать свидетельства и уведомления о постановке на учет (снятии с учета).

Таким образом, выписка заменит свидетельство ИНН и уведомления о постановке на учет, снятии с учета, например, по месту нахождения имущества. При постановке на учет (снятии с учета) налоговые органы будут выдавать выписку как физическим, так и юридическим лицам без запроса:

  • российским и иностранным организациям – по месту нахождения, месту осуществления деятельности через обособленное подразделение;
  • иностранным лицам, осуществляющим электронную торговлю или оказывающим электронные услуги в РФ;
  • физическим лицам в качестве нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих или на основании заявления о постановке на учет в налоговом органе либо сведений о выплаченном доходе.
Наряду с выпиской из реестра налогоплательщиков, постановку на учет также будут подтверждать следующие документы:

  • для юридических лиц – выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц);
  • для иностранных юридических лиц – выписка из РАФП (Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц);
  • для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Получить актуальную информацию удобнее всего онлайн через электронные сервисы, что позволяет исключить посещение налоговых органов и сократить бумажный документооборот.

Следует отметить, что менять ранее выданные свидетельства и уведомления не нужно, они остаются действительными.

Физические лица, как и прежде, могут узнать свой ИНН и получить электронную выписку онлайн через сервис сайта ФНС России » Сведения об ИНН физического лица».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

