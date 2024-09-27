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Налоговая служба Севастополя: сервисы на портале ФНС помогут зарегистрировать и вести бизнес
иллюстрация: пресс-служба ФНС России

Налоговая служба Севастополя: обмен электронными документами обеспечит прозрачность бизнес процессов

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 12:50 27.09.2024

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялась рабочая встреча, в ходе которой специалисты налоговой службы обменялись мнениями с представителями бизнеса по вопросам предоставления счетов-фактур в электронном виде.

Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю Екатерина Земченко отметила, что обмен электронными документами – перспективная практика, которая имеет ряд неоспоримых преимуществ для бизнеса. Цифровизация этих процессов направлена на упрощение и повышение эффективности документооборота на основе высокотехнологичных решений. Такой механизм обеспечивает создание комфортных условий как при взаимодействии с государственными органами, так и хозяйствующими субъектами между собой.

Начальник отдела камерального контроля НДС Светлана Животенко напомнила, что электронный счет-фактура является юридически значимым оригиналом, который содержит реквизиты и данные, совпадающие с бумажным вариантом. Он должен быть подписан руководителем или доверенным лицом и выставлен в течение пяти дней. Далее его необходимо зарегистрировать в журнале учета, книгах покупок и продаж. Такой документ служит основанием для получения вычета по НДС.

К числу основных преимуществ применения электронных счетов-фактур относится:

  • снижение трудозатрат и высвобождение от рутинных операций;
  • сокращение числа ошибок за счет автоматизированной сверки информации;
  • исключение формирований расхождений по НДС технического характера;
  • оперативность получения информации;
  • повышение общего уровня безопасности за счет обеспечения контроля за доступом к документообороту.

В мероприятии принял участие заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по г.Севастополю, член рабочей группы развития информационного взаимодействия и повышения налоговой грамотности, представитель специализированного оператора связи Дмитрий Гаркуша. Он отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция по внедрению отраслевого электронного документооборота, включая маркировку и использование электронного взаимодействия в логистике алкогольной продукции. Перевод документов в цифровой формат – это серьезный шаг к повышению прозрачности бизнес-процессов компании, позволяющий существенно сократить временные затраты.

В ходе мероприятия состоялась живая дискуссия участников, которые обсудили основные сложности, которые препятствуют переходу на электронный документооборот и обозначили необходимые шаги для их преодоления.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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