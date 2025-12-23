Налоговая служба Севастополя: онлайн-кассы в 2026 году: к каким изменениям подготовиться

С начала 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, связанные с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22 процентов. В связи с этим, предпринимателям и организациям, применяющими контрольно-кассовую технику необходимо внести соответствующие настройки в кассовом оборудовании.

Напомним, что ставка НДС относится к обязательным реквизитам кассового чека. С 1 января при формировании кассового чека, в частности, при отражении в нем отдельных реквизитов, следует руководствоваться форматами фискальных документов, утвержденными приказом ФНС России от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@ «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@».

После осуществления производителями доработок пользователи ККТ обязаны установить обновление в программном обеспечении своей контрольно-кассовой техники, позволяющее перейти с 1 января 2026 года на отображение новой ставки НДС 22%.

Вместе с тем указанные изменения в ряде случаев требуют от организаций и индивидуальных предпринимателей обновления не только программного обеспечения ККТ, но и своих учетных систем.

Может возникнуть ситуация, когда пользователи ККТ, по независящих от них причинам, будут применять технику без обновления программного обеспечения, что, в свою очередь может привести к нарушениям, предусматривающим административную ответственность.

Однако, следует учитывать, что в соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Поэтому в 1 квартале 2026 года фокус внимания налоговых органов будет сосредоточен на информировании налогоплательщиков о вступлении в силу Федерального закона № 425-ФЗ, предусматривающего с нового года установление ставки НДС 22%, и необходимости формирования налоговой отчетности с расчетом действующей ставки НДС.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 11