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Подтвердить постановку на налоговый учет станет еще проще С 1 января 2026 года изменится состав документов, подтверждающих постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе. Если в настоящее время документами, подтверждающими постановку на налоговый учет, являются свидетельство и уведомление, то новые нормы Налогового кодекса упраздняют выдачу этих документов. Вместо этого документом, подтверждающим постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе является выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков), содержащая сведения о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе организации или физического лица по соответствующему основанию. Выданные до 1 января 2026 года в целях подтверждения факта постановки лица на учет (снятии с учета) в налоговом органе свидетельства и уведомления останутся действительными и менять их не придется. К 1 января ФНС России подготовит новые правила постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах российских организаций, ИП и граждан, не являющихся ИП. Соответствующий проект уже размещен на Федеральном портале проектов и нормативных актов.

Налоговая служба Севастополя: письмо из налоговой напомнит об обязанности задекларировать доходы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:33 09.04.2025

Управлением ФНС России по г. Севастополю направлены информационные письма, в которых жители города проинформированы об обязанности задекларировать доходы. На основании сведений, поступивших в рамках информационного обмена между регистрирующими органами и налоговой службой, выявлено 10,4 тысячи сделок, по которым не позднее 30 апреля 2025 года необходимо отчитаться.

Более 7 тысяч граждан получили сообщения непосредственно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Почти 3 тысячи — по адресу регистрации.

Следует отметить, что необходимо серьезно отнестись к полученному сообщению и обязательно на него отреагировать. У налогоплательщика сохраняется право на представление пояснений и дополнительных документов, которые, по его мнению, освобождают от представления декларации по форме 3-НДФЛ.

Документы удобнее всего направить через сервисы ФНС России «Личный кабинет» и «Обратиться в ФНС России».

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Напомним, что уведомления о декларировании доходов направлены лицам, получившим в 2024 году доход:

  • от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения;
  • от продажи транспортных средств;
  • от продажи долей в уставном капитале организации;
  • в порядке дарения от физических лиц.

В случае если документы или декларации не будут представлены налогоплательщиком, налоговые органы доначислят налог самостоятельно. Кроме того, в случае несвоевременного представления отчетности к нарушителям могут быть применены штрафные санкции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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