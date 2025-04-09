Налоговая служба Севастополя: письмо из налоговой напомнит об обязанности задекларировать доходы

Управлением ФНС России по г. Севастополю направлены информационные письма, в которых жители города проинформированы об обязанности задекларировать доходы. На основании сведений, поступивших в рамках информационного обмена между регистрирующими органами и налоговой службой, выявлено 10,4 тысячи сделок, по которым не позднее 30 апреля 2025 года необходимо отчитаться.

Более 7 тысяч граждан получили сообщения непосредственно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Почти 3 тысячи — по адресу регистрации.

Следует отметить, что необходимо серьезно отнестись к полученному сообщению и обязательно на него отреагировать. У налогоплательщика сохраняется право на представление пояснений и дополнительных документов, которые, по его мнению, освобождают от представления декларации по форме 3-НДФЛ.

Документы удобнее всего направить через сервисы ФНС России «Личный кабинет» и «Обратиться в ФНС России».

Напомним, что уведомления о декларировании доходов направлены лицам, получившим в 2024 году доход:

от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения;

от продажи транспортных средств;

от продажи долей в уставном капитале организации;

в порядке дарения от физических лиц.

В случае если документы или декларации не будут представлены налогоплательщиком, налоговые органы доначислят налог самостоятельно. Кроме того, в случае несвоевременного представления отчетности к нарушителям могут быть применены штрафные санкции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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