Налоговая служба Севастополя: плательщики налога на прибыль смогут платить авансы исходя из фактической прибыли

Налоговая служба Севастополя: в течение 2022 года организации могут перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Уточним, что при такой системе, исчисляемый к уплате налог максимально соответствует результатам финансово – хозяйственной деятельности компании.

Уточним, что Федеральный закон №67-ФЗ внес изменения в статью 286 Налогового кодекса РФ, дополнив ее пунктом 22, благодаря которому, по аналогии с 2020 годом, для налогоплательщиков реализована возможность перехода до окончания налогового периода 2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Напомним, что по общему правилу возможность перехода для организаций, уплачивающих квартальные авансовые платежи предусмотрена путем представления в налоговый орган уведомления заблаговременно, не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В этом году из этого правила сделано временное исключение. Теперь можно перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода три месяца, четыре месяца и так далее до окончания календарного 2022 года. Чтобы воспользоваться указанным правом, организация должна представить в налоговый орган по своему месту нахождения соответствующее уведомление в электронном виде по рекомендуемой форме, приведенной в письме ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@ «О рекомендуемых форматах предоставления уведомлений».

Так, в частности, сейчас налогоплательщики могут перейти на уплату налога от фактической прибыли, начиная с отчетного периода 5 месяцев. Для этого не позднее 20 мая необходимо предоставить уведомление.

Как же организациям, перешедшим уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль заполнить налоговую отчетность?

В налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ с учетом изменений) за отчетный период 1 квартал 2022 года по сроку представления 28.04.2022 при исчислении суммы ежемесячных авансовых платежей на 2 квартал 2022 года (в сроки 28.04.2022, 28.05.2022, 28.06.2022) по соответствующим строкам подраздела 1.2 Раздела 1, Листа 02, Приложения № 5 к Листу 02, Приложения № 6 к Листу 02 необходимо указать нули.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе