Налоговая служба Севастополя: получить электронную цифровую подпись налогоплательщики смогут в режиме продленного дня

В Налоговой службе Севастополя отмечают: для того, чтобы все севастопольские налогоплательщики успели получить бесплатную квалифицированную электронную подпись (КЭП), один из удостоверяющих центров ФНС России в г. Севастополе перешел в режим работы продленного дня.

Отныне получить услугу в Обособленном подразделении №3 (ул. Кулакова, 37) по выдаче КЭП можно с 9.00 до 20.00 в понедельник, вторник, среду и четверг, в пятницу налогоплательщиков ждут в налоговой службе до 18.45.

Уточним что в УФНС России по г. Севастополю также действуют точки Удостоверяющего центра ФНС России (далее – УЦ ФНС России) в Обособленном подразделении №1 (ул. Героев Севастополя, 74) и в Обособленном подразделении №2 (ул. Пролетарская, 24), которые обслуживают налогоплательщиков с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Напомним, что удостоверяющий центр ФНС России бесплатно обеспечивает электронной подписью всех индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, руководителей, имеющих право действовать от имени юридического лица, и нотариусов.

Для того, чтобы получить КЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России носитель, на который будет записана подпись и документы, идентифицирующие налогоплательщика.

USB носитель можно принести с собой или приобрести по вышеприведенным адресам удостоверяющих центров в Севастополе, в которых установлены вендинговые аппараты по продаже сертифицированных носителей ключевой информации.

Также необходимо предоставить оригинал паспорта и СНИЛСа, а также сообщить оператору УЦ ФНС России свой ИНН и ИНН юридического лица, в случае если за электронной подписью обращается руководитель этого юридического лица.

С помощью КЭП можно заверять любые электронные документы и отправлять их в государственные органы, в суды, операторам электронных площадок и контрагентам. Воспользоваться подписью можно в любой информационной системе, как в государственной, так и в частной, если в ней предусмотрена возможность подписания электронной подписью, или есть авторизация через электронную подпись.