Налоговая служба Севастополя: правильное указание реквизитов в платежном поручении поможет своевременно перечислять налоги

В связи с переходом на единый налоговый счет (ЕНС) основным КБК для уплаты налогов и взносов, входящих в совокупную обязанность, а также пеней и штрафов по ним является КБК единого налогового платежа (ЕНП).

Чтобы распределить поступившие путем перечисления ЕНП денежные средства в счет уплаты соответствующего платежа, как правило, организации и ИП подают уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов . Именно в уведомлении указывается КБК, установленный для налога (взноса, сбора), в счет которого идет зачет средств ЕНП.

Однако, есть платежи, которые уплачиваются на отдельные реквизиты – с указанием конкретных КБК и ОКТМО. Такой порядок связан с тем, что администрирование этих платежей распределено между разными ведомствами и для корректного зачисления в бюджет требуется указание конкретных реквизитов.

Актуальные на 2026 год КБК утверждены приказом Минфина РФ от 10.06.2025 № 70Н . Ознакомиться с актуальными кодами ОКТМО можно, воспользовавшись сервисом ФНС России «Федеральная информационная адресная система» .

Иногда налогоплательщики сбора за пользование объектами животного мира или за пользование объектами водных биологических ресурсов ошибочно указывают ОКТМО г. Тулы и Тульской области. Вместо этого в документах на перечисление сбора за пользование объектами животного мира в поле 105 «ОКТМО» платежного поручения необходимо указывать значение восьмизначного кода ОКТМО по месту нахождения органа, выдавшего разрешение. В платежных документах за пользование объектами водных биологических ресурсов в поле 105 «ОКТМО» следует указывать ОКТМО организации или ИП по месту своего учета.

Уточним, что возврат денежных средств производится в порядке, установленном ст. 79 Налогового кодекса Российской Федерации . Для этого необходимо предоставить заявление о возврате излишне уплаченных сумм сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов по форме КНД 1165166, утвержденной приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ с обязательным указанием банковских реквизитов для осуществления возврата.

С реквизитами для перечисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации платежным поручением не в качестве единого налогового платежа, списком налогов, не входящих в единый налоговый платеж, а также рядом налогов, которые могут быть уплачены как в качестве ЕНП, так и на конкретный КБК, можно ознакомиться в разделе «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.

Для формирования платежного поручения удобно использовать онлайн-сервис «Уплата налогов и пошлин» с автоматическим заполнением актуальных реквизитов.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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