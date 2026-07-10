Налоговая служба Севастополя: правильное указание реквизитов в платежном поручении поможет своевременно перечислять налоги

В связи с переходом на единый налоговый счет (ЕНС) основным КБК для уплаты налогов и взносов, входящих в совокупную обязанность, а также пеней и штрафов по ним является КБК единого налогового платежа (ЕНП).
Чтобы распределить поступившие путем перечисления ЕНП денежные средства в счет уплаты соответствующего платежа, как правило, организации и ИП подают уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Именно в уведомлении указывается КБК, установленный для налога (взноса, сбора), в счет которого идет зачет средств ЕНП.
Однако, есть платежи, которые уплачиваются на отдельные реквизиты – с указанием конкретных КБК и ОКТМО. Такой порядок связан с тем, что администрирование этих платежей распределено между разными ведомствами и для корректного зачисления в бюджет требуется указание конкретных реквизитов.
Актуальные на 2026 год КБК утверждены приказом Минфина РФ от 10.06.2025 № 70Н. Ознакомиться с актуальными кодами ОКТМО можно, воспользовавшись сервисом ФНС России «Федеральная информационная адресная система».
Иногда налогоплательщики сбора за пользование объектами животного мира или за пользование объектами водных биологических ресурсов ошибочно указывают ОКТМО г. Тулы и Тульской области. Вместо этого в документах на перечисление сбора за пользование объектами животного мира в поле 105 «ОКТМО» платежного поручения необходимо указывать значение восьмизначного кода ОКТМО по месту нахождения органа, выдавшего разрешение. В платежных документах за пользование объектами водных биологических ресурсов в поле 105 «ОКТМО» следует указывать ОКТМО организации или ИП по месту своего учета.
Уточним, что возврат денежных средств производится в порядке, установленном ст. 79 Налогового кодекса Российской Федерации. Для этого необходимо предоставить заявление о возврате излишне уплаченных сумм сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов по форме КНД 1165166, утвержденной приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ с обязательным указанием банковских реквизитов для осуществления возврата.
С реквизитами для перечисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации платежным поручением не в качестве единого налогового платежа, списком налогов, не входящих в единый налоговый платеж, а также рядом налогов, которые могут быть уплачены как в качестве ЕНП, так и на конкретный КБК, можно ознакомиться в разделе «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России.
Для формирования платежного поручения удобно использовать онлайн-сервис «Уплата налогов и пошлин» с автоматическим заполнением актуальных реквизитов.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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