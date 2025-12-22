Налоговая служба Севастополя: предприниматели города активно выбирают автоматизированную упрощенную систему налогообложения

По словам Начальника отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС России в Севастополе Вероники Пожематкиной, количество налогоплательщиков, выбравших «Автоматизированную упрощенную систему налогообложения» , увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Если в 2025 году эту систему в Севастополе применяли 105 налогоплательщиков, то в 2026 году планирует ее к применению 231 субъект хозяйствования.

Она отметила, что суть автоматизированной системы состоит в том, что налоговая служба берет на себя расчет налогов за налогоплательщиков, выбравших автоУСН. Отчеты генерируются автоматически на основании информации о выручке и расходах, поступающей от банковских учреждений и данных из ККТ. На основе этих данных налоговые органы предоставляют налогоплательщику сформированные расчеты для подтверждения. Все взаимодействие осуществляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или через личный кабинет, открытый в уполномоченном банке. Также преимущество новой системы заключается в том, что бизнесмен не уплачивает страховые взносы при начислении заработной платы работникам, за исключением фиксированных взносов на травматизм (в 2026 году эта сумма составит 2959 рублей в год). Однако социальные гарантии сохраняются как у работников, так и у самих индивидуальных предпринимателей. То есть начисление пенсий, оплата больничных листов, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме за счет федерального бюджета. Также применяющий автоУСН освобожден от предоставления целого ряда налоговой отчетности.

Применять этот налоговый режим смогут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год. Установлены налоговые ставки – 8% (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 20% (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»). Кроме того, существуют запреты по видам деятельности. Не могут применять этот режим банки, НКО, ломбарды, микрофинансовые организации, КФХ и прочие лица, перечисленные в п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ. На автоУСН нельзя производить подакцизные товары, за исключением подакцизного винограда, вина, российского шампанского, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, и сахаросодержащих напитков. А также запрещено заниматься добычей полезных ископаемых, за исключением общераспространенных.

Спикер отметила, что налогоплательщик, перешедший на автоУСН, должен иметь расчетные счета только в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме. Банки выполняют функции налоговых агентов по исчислению НДФЛ и передают информацию о выплаченном физическим лицам доходе и суммах НДФЛ в налоговый орган.

Вероника Пожематкинауточнила, что перейти на автоУСН налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения или использующие режим самозанятости, смогут с 1 числа любого месяца, вновь созданные субъекты — с момента регистрации, а все остальные — с начала календарного года. Она напомнила, что приближается срок подачи заявления на переход к автоУСН для желающих применять этот режим с нового года. Заключительный день – 30 декабря 2025 года.

Спикер уточнила, что с 1 января 2026 года для применения автоУСН доходы не должны превышать 60 млн рублей не только с начала текущего года, но и за год, предшествующий году перехода на этот режим. Она напомнила, что в общем случае налоговый период по налогу — календарный месяц.

Вероника Пожематкина подчеркнула, что автоУСН становится одной из самых привлекательных систем для малого бизнеса. Для того чтобы перейти на этот режим, необходимо подать заявление в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или уполномоченный банк. На сайте ФНС России в специальном разделе «АУСН» содержится подробная информация, с которой любой желающий может ознакомиться.

Организатор семинара Ирина Починская, являющаяся членом Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю и председателем РОО «Севастопольский профессиональный союз работников и предпринимателей торговли, смежных отраслей и услуг», поблагодарила специалистов налоговой службы Севастополя за содержательные и своевременные разъяснения, которые позволяют бизнесу быть всегда в курсе законодательных изменений и принимать правильные управленческие решения.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

