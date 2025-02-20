Налоговая служба Севастополя: приближается срок подачи отчетов для владельцев иностранного бизнеса

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК) организациям необходимо направить в налоговые органы не позднее 20 марта 2025 года. Физическим лицам, владеющим долей в иностранных компаниях, до 30 апреля 2025 года включительно.
Следует отметить, что отсутствие прибыли или операций не освобождает от предоставления уведомления.
Уточним, что организации и физические лица, являющиеся резидентами РФ, должны представлять уведомления об участии в иностранных организациях (учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в случаях, если:
- возникло участие в иностранной организации с долей более 10%;
- изменилась доля участия в иностранной организации (если до изменения доля была более 10%);
- прекращено участие в иностранной организации, если до прекращения участия доля превышала 10%;
- учреждена иностранная структура;
- прекращена или ликвидирована иностранная структура;
- произошла редомициляция (т.е.изменение юридического адреса компании из одной страны или экономической зоны в другую без прекращения работы в первоначальном государстве). В этом случае подаются два уведомления: о прекращении участия в иностранной организации на территории одного государства и о начале участия в ней на территории другого;
- прекращено участие в иностранной организации, если в отношении нее или контролирующего лица действуют санкции недружественных стран (объединений стран, организаций), которые приводят к введению принудительного внешнего управления над КИК.
Нарушение срока или представление уведомлений с недостоверными сведениями, влечет за собой взыскание штрафа в размере 500 000 рублей по каждой компании.
Подробнее с информацией о порядке представления уведомлений о КИК и подтверждающих документов можно ознакомиться в разделе сайта ФНС России «Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица».
В прошлом 2024 году в УФНС России по г. Севастополю налогоплательщиками представлено 30 уведомлений (28 – от физических лиц и 2 – от организаций), при этом 9 отчетов — с нарушением срока.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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