Налоговая служба Севастополя: приближается срок подачи отчетов для владельцев иностранного бизнеса

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК) организациям необходимо направить в налоговые органы не позднее 20 марта 2025 года. Физическим лицам, владеющим долей в иностранных компаниях, до 30 апреля 2025 года включительно.

Следует отметить, что отсутствие прибыли или операций не освобождает от предоставления уведомления.

Уточним, что организации и физические лица, являющиеся резидентами РФ, должны представлять уведомления об участии в иностранных организациях (учреждении иностранных структур без образования юридического лица) в случаях, если:

возникло участие в иностранной организации с долей более 10%;

изменилась доля участия в иностранной организации (если до изменения доля была более 10%);

прекращено участие в иностранной организации, если до прекращения участия доля превышала 10%;

учреждена иностранная структура;

прекращена или ликвидирована иностранная структура;

произошла редомициляция (т.е.изменение юридического адреса компании из одной страны или экономической зоны в другую без прекращения работы в первоначальном государстве). В этом случае подаются два уведомления: о прекращении участия в иностранной организации на территории одного государства и о начале участия в ней на территории другого;

юридического адреса компании из одной страны или экономической зоны в другую без прекращения работы в первоначальном государстве). В этом случае подаются два уведомления: о прекращении участия в иностранной организации на территории одного государства и о начале участия в ней на территории другого; прекращено участие в иностранной организации, если в отношении нее или контролирующего лица действуют санкции недружественных стран (объединений стран, организаций), которые приводят к введению принудительного внешнего управления над КИК.

Нарушение срока или представление уведомлений с недостоверными сведениями, влечет за собой взыскание штрафа в размере 500 000 рублей по каждой компании.

Подробнее с информацией о порядке представления уведомлений о КИК и подтверждающих документов можно ознакомиться в разделе сайта ФНС России « Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица ».

В прошлом 2024 году в УФНС России по г. Севастополю налогоплательщиками представлено 30 уведомлений (28 – от физических лиц и 2 – от организаций), при этом 9 отчетов — с нарушением срока.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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