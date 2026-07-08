Налоговая служба Севастополя: приняты законы, смягчающие процедуры привлечения налогоплательщиков к ответственности

Федеральным законом от 26.06.2026 № 201-ФЗ внесены изменения в часть первую Налогового кодекса РФ. В частности:

Отменены штрафные санкции (по п. 1 ст. 119 НК РФ) за несвоевременную подачу «нулевых» деклараций (или расчётов по страховым взносам).

Физические лица освобождены от штрафа по той же ст. 119 НК РФ за непредставление в срок декларации 3-НДФЛ при продаже или дарении недвижимости. Следует отметить, что если налогоплательщик не предоставил декларацию, но сведения поступили из регистрирующих органов в рамках межведомственного обмена, то налоговая служба сама произведет расчет налога. Таким образом, закон не отменяет саму обязанность отчитаться. В этом случае отменяется штраф за непредставленную в срок декларацию.

Предоставлено право налогоплательщику вместе с декларацией, в том числе сданной с опозданием, подать сведения о смягчающих или исключающих вину обстоятельствах, а также документы, подтверждающие данные обстоятельства.

Если в ходе камеральной проверки ненулевой декларации (расчета), представленного организацией или ИП, не выявлено других нарушений, кроме просрочки сдачи, акт проверки не составляется, а решение о привлечении (или отказе в привлечении) к ответственности принимается налоговым органом самостоятельно и направляется налогоплательщику в течение 5 дней после окончания проверки. Такое решение можно обжаловать в упрощенном порядке (ст. 140.1 НК РФ).

Часть норм (освобождение за «нулевые» декларации и за 3-НДФЛ) вступила в силу со дня официального опубликования закона (26 июня 2026 года). Другие положения (упрощённый порядок) начнут действовать позже — через месяц после опубликования, то есть с 27 июля 2026 года, и будут применяться к отчетности, поданной с этой даты.

Также Федеральным законом от 04.07.2026 № 220-ФЗ внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Признана утратившей силу статья 15.5 КоАП РФ, которая предусматривала для должностных лиц (руководителей, арбитражных управляющих и т.п.) административную ответственность (предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей) за нарушение сроков представления налоговой декларации или расчёта по страховым взносам в налоговый орган. Указанные поправки вступили в силу со дня официального опубликования — 4 июля 2026 года.

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