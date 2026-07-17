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Налоговая служба Севастополя: проверить деловую репутацию поможет сервис оценки бизнеса

Налоговая служба Севастополя: проверить деловую репутацию поможет сервис оценки бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:44 17.07.2026

С 1 января 2026 года вступил в силу закон № 254-ФЗ, закрепляющий полномочия ФНС России по выдаче выписок с оценкой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Получить документ может не только сам субъект хозяйствования, но и третьи лица.

Следует отметить, что ранее сервис действовал в рамках эксперимента, и запросить можно было данные только  на себя. Сервис оценки юридических лиц был предложен к использованию в 2023 году, а в марте 2025 года аналогичный сервис стал доступен и индивидуальным предпринимателям.

Автоматизированный анализ финансово-хозяйственной деятельности проводится на основании имеющихся в распоряжении налоговой службы данных: бухгалтерской и налоговой отчетности, сведений о расчетах, задолженностях и иных показателях. Результатом анализа станет выписка, содержащая вывод о соответствии либо несоответствии анализируемых документов критериям оценки. Запросить документы можно через личный кабинет юридического лица или личный кабинет индивидуального предпринимателя.

В случае несогласия с проведенной оценкой предприниматель или организация вправе подать заявление о корректировке результатов с приложением документов, подтверждающих их позицию. ФНС России в течение 5 рабочих дней скорректирует данные или предоставит мотивированный отказ.

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Если запрос на выписку поступит от третьего лица, то первоначально результат оценки направляется субъекту, о котором запрошена информация. Выписка предоставляется запросившему лицу по истечении 10 рабочих дней с момента предоставления ее оцениваемому лицу (при отсутствии заявления о корректировке) или по истечении 5 рабочих дней (в случае отсутствия заявления).

В 2026 году обновлена методика анализа сведений о хозяйственной деятельности в сервисах оценки юрлиц и ИП.

Уточним, что основные данные, которые используются при оценке, – налоговая отчетность, поэтому низкое качество подготовки бухгалтерских и налоговых документов влияет на рейтинг бизнесмена. Таким образом, возрастает значимость всех сведений, которые налогоплательщики отражают в своей отчетности.

Бизнес, ответственно относящийся к своей деятельности, может запросить выписку для оценки своей деятельности через сервис, проанализировать ошибки и устранить риски.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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