Налоговая служба Севастополя: рассчитать и заплатить страховые взносы можно с помощью электронных сервисов

1 июля истекает срок уплаты страховых взносов за 2023 год в размере 1% с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей. Обязанность по их уплате установлена для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков и иных лиц, занимающихся частной практикой.

Все указанные категории налогоплательщиков исчисляют размер дополнительных страховых взносов самостоятельно. Их сумма зависит от размера годового дохода и применяемого налогового режима.

Отметим, что для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, расчет производится исходя из потенциального годового дохода по конкретному патенту. Для упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы» учитывается фактическая сумма полученного дохода за минусом 300 тысяч, с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» − положительная разница между доходами и расходами, уменьшенная на 300 тысяч рублей. При совмещении налоговых режимов все доходы суммируются, затем размер дополнительных взносов рассчитывается от общей суммы превышения.

Для расчета сумм страховых взносов, подлежащих уплате за 2023 год рекомендуем воспользоваться сервисом ФНС России «Калькулятор расчета страховых взносов». Потребуется заполнить период для расчета (за 2023 год) и указать общую сумму дохода.

Напомним, что уведомления об исчисленных страховых взносах на ОПС и ОМС в фиксированном размере и страховых взносов на ОПС в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, не предоставляются.

Обращаем внимание, что в интернет-сервисе «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» в подразделе «Предстоящие платежи» раздела «Единый налоговый счет» отражена сумма страховых взносов за 2023 год в размере 1% с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, для уплаты в срок не позднее 1 июля 2024 года.

Страховые взносы уплачиваются на единый налоговый счет. Для уплаты взноса можно использовать интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин − Пополнить ЕНС».

источник: УФНС России в Севастополе

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