Налоговая служба Севастополя: решение о государственной регистрации принимает искусственный интеллект

В Севастополе в 2024 году искусственным интеллектом принято 20% решений о регистрации юридических лиц и более 50% — индивидуальных предпринимателей. В абсолютном выражении – это более 1000 решений о государственной регистрации юридических лиц и 3,5 тысячи решений в отношении ИП.

Такую статистику привела на вебинаре для севастопольских налогоплательщиков заместитель начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Анна Гончарова, которая рассказала о возможностях использования интернет-сервиса ФНС России «Государственная онлайн – регистрация бизнеса» . Сервис позволяет осуществить регистрационные действия в режиме онлайн.

В ходе выступления спикер отметила, что этот ресурс является одним из наиболее востребованных и позволяет существенно сэкономить время при взаимодействии с регистрирующим органом. С его помощью можно подготовить и направить документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внести изменения в государственные реестры, реорганизовать или ликвидировать юридическое лицо. Спикер пошагово разобрала принцип работы сервиса и отметила, что функционал позволяет самостоятельно в любое удобное время подготовить документы и направить их в электронном виде в налоговую службу. Для этого необходимо ответить на основные вопросы, связанные с выбранным регистрационным действием, и внести информацию на основании имеющихся документов.

Спикер подчеркнула, что использование сервиса — это возможность сократить сроки государственной регистрации при определенных регистрационных действиях, решение по которым принимается искусственным интеллектом в сжатые сроки. Ресурс позволяет направить документы, подписав их квалифицированной электронной подписью, которую можно получить бесплатно в любом удостоверяющем центре ФНС России.

Информация по пунктам выдачи электронной подписи Удостоверяющего центра ФНС России, а также другая важная информация по данной тематике размещена на официальном сайте ФНС России в разделе «Как и где получить электронную подпись» .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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