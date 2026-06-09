Налоговая служба Севастополя: с 1 июня семьи с детьми могут подать заявление на перерасчет НДФЛ

Многодетные родители получили право на ежегодную дополнительную меру поддержки от государства . Льгота действует для официально трудоустроенных родителей, которые по итогам налогового периода могут сделать перерасчет налога на доходы физических лиц со стандартных 13% до 6%. Для получения льготы родителям необходимо направить заявление в территориальные органы Социального фонда России (СФР) в сроки с 1 июня по 1 октября.

Удобнее всего подать заявление через «Госуслуги», выбрав опцию «ежегодная семейная налоговая выплата», лично в отделениях Социального фонда России (СФР), или через МФЦ.

Напомним, что получить семейную налоговую выплату могут родители, опекуны, попечители или усыновители при соблюдении определенных условий:

получение доходов, которые облагаются по ставке 13%;

претендовать на получение смогут оба родителя, которые воспитывают двух и более детей (как родных, так и усыновленных), если их среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума;

все члены семьи постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами РФ, в семье воспитывается как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет (24 года, если они учатся на очном отделении в высшем или среднем учебном заведении).

Решение о выплате будет принимать СФР на основании сведений, размещенных на действующей в РФ единой цифровой платформе, а также на основании межведомственного обмена с налоговой службой и другими органами. СФР может также запросить уточнения и документы у заявителей.

Расчеты проводят на основе данных за предыдущий год: если родители подали заявление на выплату в 2026 году, учитывать будут прожиточный минимум, который действовал в 2025 году.

По результатам перерасчета налога, в случае соблюдения всех необходимых условий, выплата будет перечислена единым платежом на банковский счет, открытый в российском банке.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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