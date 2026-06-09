Налоговая служба Севастополя: с 1 июня семьи с детьми могут подать заявление на перерасчет НДФЛ

Многодетные родители получили право на ежегодную дополнительную меру поддержки от государства. Льгота действует для официально трудоустроенных родителей, которые по итогам налогового периода могут сделать перерасчет налога на доходы физических лиц со стандартных 13% до 6%. Для получения льготы родителям необходимо направить заявление в территориальные органы Социального фонда России (СФР) в сроки с 1 июня по 1 октября.
Удобнее всего подать заявление через «Госуслуги», выбрав опцию «ежегодная семейная налоговая выплата», лично в отделениях Социального фонда России (СФР), или через МФЦ.
Напомним, что получить семейную налоговую выплату могут родители, опекуны, попечители или усыновители при соблюдении определенных условий:
- получение доходов, которые облагаются по ставке 13%;
- претендовать на получение смогут оба родителя, которые воспитывают двух и более детей (как родных, так и усыновленных), если их среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума;
- все члены семьи постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами РФ, в семье воспитывается как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет (24 года, если они учатся на очном отделении в высшем или среднем учебном заведении).
Решение о выплате будет принимать СФР на основании сведений, размещенных на действующей в РФ единой цифровой платформе, а также на основании межведомственного обмена с налоговой службой и другими органами. СФР может также запросить уточнения и документы у заявителей.
Расчеты проводят на основе данных за предыдущий год: если родители подали заявление на выплату в 2026 году, учитывать будут прожиточный минимум, который действовал в 2025 году.
По результатам перерасчета налога, в случае соблюдения всех необходимых условий, выплата будет перечислена единым платежом на банковский счет, открытый в российском банке.
источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе
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