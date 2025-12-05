Налоговая служба Севастополя: с 1 января 2026 года изменятся условия для применения спецрежимов

28 ноября 2025 года подписан Закон № 425-ФЗ , который вносит значительные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы.

На 2026 год коэффициент-дефлятор для УСН составит 1,090 ( Приказ Минэкономразвития РФ от 06.11.2025 № 734 ). В связи с этим вырастет лимит доходов для применения УСН в 2026 году с 450 млн до 490,5 млн рублей. Лимит стоимости основных средств для применения упрощенной системы в 2026 году вырастет с 200 млн до 218 млн рублей. Остальные критерии для применения УСН, например, средняя численность работников, остаются без изменений.

Для этой категории налогоплательщиков снижен порог доходов, позволяющий применять упрощенную систему налогообложения (УСН) без уплаты НДС. В 2026 году плательщиками НДС обязаны стать субъекты хозяйствования, достигшие дохода в 20 миллионов рублей по итогам 2025 года.

Законом № 425-ФЗ с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличена до 22%, при этом сохраняется льготная ставка 10% для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарственных средств и медицинской продукции, товаров для детей и др. Также будет сохранена льгота по НДС для программ из единого реестра российского программного обеспечения.

Налогоплательщики, применяющие УСН и впервые ставшие плательщиками НДС, смогут выбрать либо общую ставку НДС 22%, либо специальные ставки: 5% — если годовой доход составляет от 20 миллионов до 272,5 миллионов рублей, или 7% — если доходы с начала года превысили 272,5 миллионов, но не достигли 490,5 миллионов рублей.

При этом следует знать, что общая ставка НДС 22% позволяет принимать к вычету налог, предъявленный продавцами, а специальные ставки для упрощенцев не дают возможности применять налоговые вычеты при расчете налога.

Отметим, что для «упрощенцев» предусмотрены особые условия выбора ставок:

Переход с общей ставки 22% на пониженную ставку 5% (7%) осуществляется с первого числа любого налогового периода (квартала).

С пониженной ставки 5% (7%) перейти на общую ставку 22% можно в течение первых четырех кварталов ее применения.

Компании и ИП на УСН, которые впервые перешли на уплату НДС по ставке 5% или 7%, в течение первого года смогут от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-летнего срока.

В качестве меры поддержки бизнеса будет действовать мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей на УСН, если они впервые нарушили правила уплаты НДС в 2026 году.

Также в новой редакции НК РФ предусмотрена централизация подхода к пониженным региональным ставкам для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Ранее условия предоставления и виды деятельности для пониженных ставок по УСН на своей территории регионы выбирали самостоятельно.

Законодательными актами субъекта РФ могли быть приняты пониженные ставки для применения. Так, в Севастополе в 2025 году для бизнесменов действовали пониженные ставки: 4% (или 3% для отдельных видов дохода) для объекта налогообложения «доходы» и 10% для объекта – «доходы минус расходы». С 2026 года субъекты РФ смогут снижать ставки только для плательщиков УСН, ведущих определенные виды деятельности из Единого перечня видов деятельности, который утвердит Правительство РФ. Этим же перечнем будут регулироваться «нулевые» льготные ставки УСН по регионам для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП).

Произошли изменения для налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН).

Напомним, что в 2025 году ИП на ПСН утрачивали право на применение этого спецрежима, если их доход превышал 60 миллионов рублей. В 2026 году этот порог снижен до 20 миллионов. А это означает, что ПСН не смогут применять ИП, которые совокупно за 2025 год получили доход выше 20 миллионов рублей. Отметим, что доход по патенту рассчитывается по книге учёта доходов и расходов. Если патентов у ИП было несколько на разные виды деятельности, то при определении общего объема выручки доход суммируется.

Отменяются универсальные льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Льготные условия сохраняются только для приоритетных отраслей, перечень которых определит Правительство РФ.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, ведущие частную практику, освобождаются от начисления и уплаты страховых взносов на время прохождения военной службы по контракту в рамках участия в СВО.

Для ИП на УСН (доходы минус расходы) и на ЕСХН база для расчета пенсионных взносов будет определяться исходя из фактической прибыли.

В 2026 году будет введена единая форма уведомлений для УСН . Сейчас для разных ситуаций (переход на УСН, смена объекта налогообложения, утрата права на спецрежим, прекращение деятельности на УСН, добровольный отказ) применяются отдельные бланки. С 1 июля 2026 года буде использоваться единый бланк уведомления, где нужную ситуацию надо отметить галочкой и заполнить необходимые поля.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

