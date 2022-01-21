Налоговая служба Севастополя: с 2022 года произошли изменения по налогу на имущество организаций

В налоговой службе Севастополя отмечают: с 1 января 2022 года заработали единые сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых платежей.

Уточним, что с 2022 года налог на имущество организаций подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи следует направить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Таким образом, за 2021 год налог на имущество организациями (учреждениями) должен быть оплачен не позднее 1 марта 2022 года. Декларации по налогу на имущество организаций по итогам налогового периода 2021 года должны быть представлены налогоплательщиками -организациями не позднее 30 марта 2022 года. Декларация представляется по форме, утверждённой приказом ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@ . Также произошли изменения в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование. Исчисление налога на имущество организаций прекращается с первого числа месяца его гибели или уничтожения, — говорят в пресс-службе ведомства.

Таким образом, организации не платят налог с 1 числа месяца гибели или уничтожения имущества. Для этого нужно подать в налоговый орган заявление о гибели/уничтожении объекта. Форму заявления, порядок его заполнения и формат представления ФНС утвердила приказом от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668. С заявлением налогоплательщик вправе подать документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта. Налоговая служба рассмотрит заявление и в течение 30 дней со дня обращения направит уведомление о прекращении исчисления налога.

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