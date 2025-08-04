Налоговая служба Севастополя: сервис ФНС поможет запланировать визит в налоговую службу заранее

В Налоговой службе Севастополя отмечают:

Севастопольцы имеют возможность решать практически все налоговые вопросы в дистанционном формате. На официальном сайте ФНС России представлено более 70 электронных сервисов , которые позволяют налогоплательщикам осуществлять различные операции, включая подачу налоговых деклараций, уплату налогов, подачу заявлений на налоговые льготы, получение консультаций и мониторинг статуса камеральных проверок. Возможности портала позволяют зарегистрировать свой бизнес, поставить на учет кассовую технику и многое другое.

Личные кабинеты, предназначенные для физических и юридических лиц , а также индивидуальных предпринимателей , обеспечивают полноценное взаимодействие с налоговыми органами, начиная с подачи документов и заканчивая получением уведомлений и ведением переписки с налоговым органом.

При необходимости личного посещения инспекции можно воспользоваться сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию» .

Запись на прием доступна за две недели до планируемой даты, но не позднее одного дня до посещения инспекции.

График работы УФНС России по г. Севастополю:

Понедельник–четверг: с 09:00 до 18:00;

Пятница: с 09:00 до 16:45;

Суббота и воскресенье: выходные дни.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонным номерам, указанным на официальном сайте ФНС России в разделе «Контакты» , по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

В периоды информационных кампаний для удобства граждан режим работы инспекций продлевается по вторникам и четвергам до 20:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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