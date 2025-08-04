Налоговая служба Севастополя: сервис ФНС поможет запланировать визит в налоговую службу заранее

В Налоговой службе Севастополя отмечают:
Севастопольцы имеют возможность решать практически все налоговые вопросы в дистанционном формате. На официальном сайте ФНС России представлено более 70 электронных сервисов, которые позволяют налогоплательщикам осуществлять различные операции, включая подачу налоговых деклараций, уплату налогов, подачу заявлений на налоговые льготы, получение консультаций и мониторинг статуса камеральных проверок. Возможности портала позволяют зарегистрировать свой бизнес, поставить на учет кассовую технику и многое другое.
Личные кабинеты, предназначенные для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, обеспечивают полноценное взаимодействие с налоговыми органами, начиная с подачи документов и заканчивая получением уведомлений и ведением переписки с налоговым органом.
При необходимости личного посещения инспекции можно воспользоваться сервисом «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
Запись на прием доступна за две недели до планируемой даты, но не позднее одного дня до посещения инспекции.
График работы УФНС России по г. Севастополю:
- Понедельник–четверг: с 09:00 до 18:00;
- Пятница: с 09:00 до 16:45;
- Суббота и воскресенье: выходные дни.
По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонным номерам, указанным на официальном сайте ФНС России в разделе «Контакты», по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).
В периоды информационных кампаний для удобства граждан режим работы инспекций продлевается по вторникам и четвергам до 20:00.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: налоги в Крыму