Налоговая служба Севастополя: сервисы на портале ФНС помогут зарегистрировать и вести бизнес

Интерактивные сервисы сайта ФНС России помогут начинающему предпринимателю в режиме онлайн не только зарегистрировать свое дело, но и выбрать подходящую систему налогообложения, проконтролировать состояние единого налогового счета, предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также получить полезную и актуальную информацию, связанную с уплатой налогов.

С помощью сервиса « Государственная онлайн-регистрация бизнеса» можно стать индивидуальным предпринимателем или зарегистрировать юридическое лицо. Функционал ресурса позволяет в шаговом режиме заполнить заявление, выбрать режим налогообложения и прямо из сервиса уплатить госпошлину. В процессе регистрации алгоритм предложит воспользоваться типовым уставом. Сервис предусматривает и внесение изменений в регистрационные данные.

Сервис « Выбор подходящего режима налогообложения » позволяет определится с системой налогообложения. Процесс максимально простой — в интерактивном режиме нужно выбрать свою категорию налогоплательщика, указать размер доходов и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров будут предложены возможные налоговые режимы. Для предпринимателей предлагается пять вариантов: УСН (доходы минус расходы), УСН (доходы), ПСН, НПД и общий режим налогообложения для ИП. По каждому из них имеется краткая информация, содержащая сведения о необходимости и сроках уведомления о переходе, применяемая налоговая ставка, необходимость и периодичность сдачи отчетности и уплаты налогов, основные ограничения (например, по численности сотрудников и по размеру годовых доходов), аспекты ведения налогового учета, региональные особенности.

Самые популярные сервисы сайта ФНС России — линейка личных кабинетов. Через личный кабинет юридического лица можно направить уведомление об исчисленных суммах налогов, получить информацию о ЕНС, следить за исполнением различных запросов и другое.

Личный кабинет индивидуального предпринимателя позволяет контролировать статус отчетности, узнавать актуальную информацию о состоянии ЕНС, прямо из сервиса платить налоги и предоставлять некоторые виды отчетности, и даже, в случае необходимости, менять систему налогообложения.

Сервисы ФНС могут сэкономить время и силы, уберегут от ошибок и создадут максимальный комфорт при взаимодействии с налоговой службой, — подчёркивают специалисты.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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