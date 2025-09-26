Налоговая служба Севастополя: собственникам имущества пора проверить свой личный кабинет налогоплательщика

О начале массовой рассылки налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2024 год севастопольским налогоплательщикам рассказали на вебинаре.

УФНС России по городу Севастополю сформировало порядка 166 тысяч уведомлений на общую сумму исчисленных налогов более 1 млрд рублей, из них 803 млн рублей — имущественные налоги физических лиц (транспортный налог — 348 млн рублей, земельный налог — 39 млн рублей и налог на имущество физических лиц – 415 млн рублей) и 391 млн рублей — налог на доходы физических лиц.

Налоговое уведомление должно быть исполнено (оплачено) в срок не позднее 1 декабря 2025 года.

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также граждане, которые направили согласие на получение уведомлений на Единый портал государственных услуг, получают налоговые уведомления в электронном виде. Остальным налогоплательщикам документы будут направлены поэтапно по почте заказными письмами до 1 ноября.

Стоит отметить, что налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налога составляет менее 300 рублей.

Заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Андрей Хабаров рассказал об особенностях налогообложения административно-деловых и торговых центров и помещений в них. В отношении таких объектов налоговая база определяется как кадастровая стоимость, предусмотрены повышенные ставки по налогу на имущество физических лиц, а также не применяются налоговые льготы и коэффициенты. Проверить сведения о включении объектов в перечень можно на сайте Правительства Севастополя. В перечне на 2024 год таких объектов значилось 6256 единиц, на 2025 год — 6794.

Особое внимание спикер уделил новой льготной категории по налогу на имущество физических лиц – участникам специальной военной операции и членам их семей. Для них порядок предоставления льгот – проактивный, в беззаявительном порядке.

Соответствующие сведения в налоговый орган представляют военные федеральные органы исполнительной власти. По мере их поступления налоговый орган будет самостоятельно применять льготу и проводить перерасчет исчисленных ранее обязательств.

Спикер отметил, что прекратил действие мораторий на ограничение роста налоговой базы по земельному налогу, и рекомендовал плательщикам земельного налога ознакомиться с информацией о кадастровой стоимости своего земельного участка, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на официальном сайте Росреестра.

Новые преференции установлены по транспортному налогу для ветеранов боевых действий. В соответствии с Законом г. Севастополя № 75-ЗС «О транспортном налоге» до 2024 года для указанной категории налогоплательщиков применялась льгота на одно транспортное средство с мощностью до 100 лошадиных сил. Законом г. Севастополя от 27.06.2023 № 769-ЗС внесены изменения, согласно которым они освобождаются от уплаты налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Елена Маслова рассказала о преимуществах использования интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и других сервисов ФНС России.

Она отметила, что сервисы «Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога» и «Налоговый калькулятор — Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц» помогут самостоятельно рассчитать суммы налогов к уплате. Подробная информация о налоговых ставках и льготах размещена в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Актуальная и полезная информация об аспектах уплаты имущественных налогов размещена на промостранице «Налоговое уведомление 2025 года».

Задать вопрос по имущественным налогам и исполнению налоговых уведомлений можно по бесплатному многоканальному телефону ФНС России 8-800-222-22-22.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

