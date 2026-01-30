Налоговая служба Севастополя: сверка по объектам недвижимости поможет получить актуальные начисления по имущественным налогам

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина рассказала слушателям об особенностях начисления и уплаты налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов за 2025 год для юридических лиц.

Спикер уточнила, что в декларации по налогу на имущество организаций за 2025 год отражаются объекты, облагаемые по среднегодовой стоимости. Организации, у которых вся недвижимость облагается по кадастровой стоимости, декларацию не предоставляют. В отношении объектов имущества, которые указаны в декларации, уведомление об исчисленных суммах налогов за 4 квартал 2025 года предоставлять не нужно. Если организация по объектам, облагаемым по среднегодовой стоимости, представит помимо декларации ещё и уведомление по ним же за 4-й квартал, то это вызовет дублирование начислений и может привести к возникновению задолженности.

Анна Минкина обратила внимание на важность правильного исчисления авансовых платежей и уточнила, что сумма авансового платежа рассчитывается как ¼ произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества за период. Неверное исчисление авансовых платежей зачастую приводит к занижению исчисленных обязательств и ведёт к начислению пеней.

Спикер уточнила, что по объектам недвижимости, для которых налоговой базой является кадастровая стоимость, организации обязаны предоставить уведомление об исчисленных суммах налогов за 4 квартал 2025 года в срок не позднее 25 февраля. Уплатить налог на имущество организаций, рассчитанный как по декларации, так и по уведомлению, с учетом выходных дней, необходимо не позднее 2 марта 2026 года. При этом, если организация имеет объекты, облагаемые как по среднегодовой, так и по кадастровой стоимости, то в срок 25 февраля предоставляется декларация по среднегодовой стоимости и уведомление по кадастровой стоимости. С 2025 года освобождаются от уплаты налога органы государственной власти Севастополя, автономные, бюджетные и казенные учреждения Севастополя. При этом декларации таким субъектам предоставлять необходимо.

Спикер акцентировала внимание, что для участников свободной экономической зоны действует льгота по освобождению от налога для имущества, учитываемого на балансе организации в течение 10 лет с момента постановки имущества на учет.

Уточнить категории плательщиков, имеющих право на льготы, можно, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для поиска информации необходимо выбрать вид налога, налоговый период и регион.

В ходе вебинара Анна Минкина напомнила слушателям, что в Севастополе в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, а также в отношении участков, занятых жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры или приобретенных для жилищного строительства вне предпринимательской деятельности, налоговая ставка была увеличена до 0,3%. Она уточнила, что для правомерности применения ставки организациям необходимо представить документальное подтверждение использования участков в сельскохозяйственном производстве в 2025 году. Она порекомендовала с целью корректного исчисления земельного налога представить информацию в налоговый орган до 15 февраля, а также напомнила, что не позднее 1 марта 2026 года уполномоченные организации должны предоставить сведения о кадастровых номерах по земельным участкам, изъятым из оборота (ограниченным в обороте) ,за 2025 год.

В ходе мероприятия спикер обратила внимание слушателей, что в ноябре прошлого года произошло повышение ставок налога на транспортные средства. Новые ставки действуют с 2026 года, поэтому необходимо учитывать их при расчете авансовых платежей в текущем году.

Анна Минкина подчеркнула необходимость проведения сверки по объектам имущества. Сделать это целесообразно в первом квартале текущего года, поскольку в этот период налоговые органы проводят массовый расчет налогов, по итогам которого юридическим лицам будут направлены сообщения об исчисленных суммах. Своевременно проведенная сверка поможет налогоплательщикам получить максимально актуальные начисления.

В ходе вебинара она ответила на вопросы слушателей и уточнила, что с видеозаписью вебинара можно ознакомиться в официальной группе «ВКонтакте» УФНС России по г. Севастополю.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

