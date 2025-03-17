Налоговая служба Севастополя: цифровые технологии открывают новые возможности и упрощают уплату налогов

Студенты 2 курса Севастопольского государственного университета посетили Управление ФНС России по г. Севастополю и узнали много нового и интересного.

В ходе экскурсии ребята узнали, что будущее службы – за цифровыми технологиями. Главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Елена Маслова рассказала о том, что развитие бесконтактных способов взаимодействия с налогоплательщиками за счёт внедрения информационных технологий – одно из приоритетных направлений деятельности налоговой службы. Новые цифровые продукты появляются постоянно, их цель – обеспечить комфортную уплату налогов. Уже сегодня на сайте налоговой службы – более 70 различных сервисов .

С помощью онлайн-ресурсов налогоплательщики могут делать практически все: уплатить налоги , зарегистрировать бизнес , изменить режим налогообложения, проверить контрагента , отправить обращение , записаться на прием в налоговый орган и многое другое.

Самым популярным ресурсом является линейка личных кабинетов , которые помогают всем категориям налогоплательщиков получать актуальную информацию. Через личный кабинет осуществляется большинство стандартных операций с налогами. Пользоваться сервисами могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, самозанятые и физические лица. Там же гражданин может оплатить налоги и заполнить декларацию 3-НДФЛ .

Елена Маслова рассказала студентам об аспектах получения налоговых вычетов и отметила, что благодаря развитию информационных технологий срок камеральной налоговой проверки в Севастополе в среднем составляет всего 7 дней. Прежде на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата.

Если пользователь (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) оформил квалифицированную электронную подпись , то взаимодействие с налоговой службой может быть полностью переведено в электронный формат.

Помимо личного кабинета, на сайте ФНС имеется ряд сервисов, использование которых позволяет не тратить временные ресурсы и обеспечивает пользователей достоверной информацией. Например, сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» дает возможность зарегистрировать бизнес и совершать все регистрационные действия.

Для самозанятых на сайте ФНС есть раздел «Налог на профессиональный доход» . Подробная пошаговая инструкция позволяет быстро и просто зарегистрироваться в качестве самозанятого, оперативно формировать чеки, получать налоговые извещения и платить налоги.

Студенты посетили операционные залы Управления и увидели, как происходит процесс обслуживания налогоплательщиков.

Начальник общего отдела Евгения Диденко провела интересную экскурсию по музейной комнате Управления. Она ознакомила студентов с фактами и экспонатами, позволяющими проследить историю развития финансовой и налоговой системы на территории Севастополя со времен Древнего Херсонеса. Часть стендов посвящена наиболее выдающимся работникам, которые внесли вклад в развитие налоговой службы в Севастополе. Студенты познакомились с подлинными документами и историческими свидетельствами деятельности налоговых служащих города.

Ребята поблагодарили сотрудников Управления и отметили, что экскурсия позволила не только открыть для себя часть истории нашего государства, но и познакомиться с текущей деятельностью налоговых органов, а возможно, и определиться с будущим местом работы.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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