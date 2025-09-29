Прямо сейчас:
Налоговая служба Севастополя: участникам СЭЗ следует учитывать эффективность инвестиционных проектов

29.09.2025

В УФНС России по г. Севастополю обсудили результаты деятельности участников свободной экономической зоны.

На заседании рабочей группы по вопросам функционирования свободной экономической зоны на территории города, состоявшемся 24 сентября 2025 года, заместитель руководителя Управления Екатерина Земченко рассказала об итогах совместной работы УФНС России по г. Севастополю и Департамента экономического развития Правительства Севастополя в 2025 году. Она отметила положительную динамику по сравнению с прошлым годом, как в количестве участников свободной экономической зоны (СЭЗ), так и в общем объеме налогов, уплаченных участниками СЭЗ.

В реестре участников СЭЗ города Севастополя состоят 356 налогоплательщиков, совокупные доходы, задекларированные резидентами СЭЗ за 6 месяцев 2025 года, выросли на 3 процента и составили 36 миллиардов рублей.

Сумма налогов, уплаченная участниками СЭЗ, также увеличилась на 0,1 миллиарда рублей, или на 2,5 процента.

Первый заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя Алексей Попов в своем выступлении подчеркнул, что при оценке инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта в СЭЗ определяется соответствие целей проекта нормам Федерального закона № 377-ФЗ, а также оценивается эффективность реализации инвестиционного проекта в соответствии с приказом Минстроя России от 23.01.2023 № 36/пр.

Екатерина Земченко отметила, что совместная работа с Правительством города Севастополя позволяет контролировать выполнение участниками СЭЗ требований закона № 377-ФЗ от 29.11.2014 «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», а также норм Налогового кодекса Российской Федерации при использовании пониженных налоговых ставок по налогам и взносам. Потеря статуса участника СЭЗ влечёт уплату налогов, отказ от преференций за весь период работы в СЭЗ и штрафные санкции.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

Просмотры: 2 118

