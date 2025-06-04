Налоговая служба Севастополя: участников закупок призвали проверять надежность контрагентов при помощи сервисов ФНС

В УФНС России по г. Севастополю состоялось совещание с руководителями организаций, осуществляющих государственные и муниципальные закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Основной темой для обсуждения стало снижение рисков, связанных с выбором поставщика, подрядчика либо исполнителя при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя, при помощи сервисов ФНС России.

Сервисы оценки позволяют получать достоверные и актуальные сведения о финансово-хозяйственной деятельности потенциальных контрагентов по договорам, заключаемым в рамках закона о закупках.

Одним из них является сервис «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). В ресурсе отражена информация о суммах полученного дохода, наличии задолженности, среднесписочной численности работников компании, фактах непредставления налоговой отчетности и налоговых правонарушениях. Данный ресурс не требует авторизации и согласия потенциального поставщика товаров, работ либо услуг на предоставление информации.

В рамках сервиса существует возможность перехода в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (bo.nalog.ru), содержащий данные из бухгалтерской отчетности организации о наличии активов, необходимых для осуществления планируемых работ. ГИР БО позволяет скачать формы бухгалтерской отчетности компании с электронно-цифровой подписью ФНС России.

Следует учитывать, что информацию о наличии рисков в своей деятельности может предоставить и претендент на исполнение госзаказа посредством использования сервиса оценки юридического лица и сервиса оценки индивидуального предпринимателя, которые доступны в соответствующих интернет-ресурсах «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Хозяйствующие субъекты оцениваются на основе критериев методики, утвержденной приказом ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@.

Полученные сведения можно использовать как для подтверждения своей надежности перед заказчиками, так и для проверки сведений о потенциальных поставщиках, чтобы исключить финансовые риски при взаимодействии.

Методикой предусмотрена двухэтапная оценка их финансово-хозяйственного состояния и деятельности, результаты которой отражаются в выписке, формируемой по запросу на базе личных кабинетов. Сервис позволяет скачать выписку в формате pdf с электронной подписью налогового органа.

Проверить достоверность выписки можно двумя способами:

— по QR-коду, размещенному в выписке;

— через сайт ФНС России по ссылке https://service.nalog.ru/scoring/ по ИНН лица и по коду верификации данных, расположенному в правом верхнем углу первой страницы выписки.

Предоставление информации, формируемой посредством функционала сервисов оценки, является бесплатным.

Специалисты Управления ответили на вопросы участников встречи и рекомендовали закрепить использование сервисов оценки в положениях о закупках организаций — заказчиков и использовать их в рамках преддоговорных проверок контрагентов при определении единственного поставщика, исполнителя или подрядчика.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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